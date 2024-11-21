原标题：2024上海合作组织“数字技术赋能绿色发展”国际高端人才研讨班在郑州开班

11月19日，2024上海合作组织“数字技术赋能绿色发展”国际高端人才研讨班在郑州航空港经济综合实验区开班。工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖，工业和信息化部国际合作司二级巡视员郑凯，郑州航空港区党工委副书记、管委会主任田海涛，中国工业互联网研究院党委书记田川，巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米，马尔代夫驻华大使法泽尔·纳吉布，伊朗驻华副大使欧拉玛伊，亚美尼亚驻华公使埃拉贝江·阿鲁秋尼,乌兹别克斯坦驻华使馆参赞贝克佐德·巴霍迪罗夫出席开班仪式并致辞，中国工业互联网研究院副院长罗俊章主持开班仪式。

来自俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、巴基斯坦、伊朗等7个上海合作组织成员国，阿富汗、蒙古国等2个观察员国，亚美尼亚、马尔代夫、尼泊尔等3个对话伙伴国的30余名驻华使馆代表，生态环境、信息通信技术领域政府官员，企业高层管理人员和技术负责人，以及50余名中方企业代表参加培训。

本次研讨班以“数字革新，绿色未来：驱动可持续发展的科技力量”为主题，由中国工业互联网研究院、郑州航空港经济综合实验区管理委员会共同主办，旨在为上海合作组织国家培养一批掌握数字技术、绿色发展领域先进技术、理念和经验的高端人才。

慕颖表示，近年来，工业和信息化系统在推进工业绿色低碳转型，推动数字化智能化绿色化融合发展方面重点开展了多项工作，主要包括积极推动绿色数据中心建设，将数字化智能化要求融入相关工作中。上海合作组织国家是汇聚经济复苏合力、推动绿色低碳可持续发展的重要力量。下一步，我们将加快数字技术赋能行业绿色化转型，积极探索数绿融合新模式，积极构建数字化绿色化产业生态，与各方携手并进，共享数字技术赋能绿色低碳领域发展的实践经验，深化绿色技术、装备、标准等方面交流合作，为全球可持续发展作出更多贡献。

郑凯指出，中国政府高度重视生态文明建设和数字化发展，明确提出加快建设美丽中国、数字中国。中国愿与上海合作组织国家分享中国式现代化成果，为推动各国可持续发展积极贡献中国力量。对此，提出三点合作建议，一是加强战略对接，拓展合作新空间；二是搭建合作平台，挖掘发展新机遇；三是打造创新示范，激发上合新活力。

田川表示，上海合作组织国家数字化绿色化发展前景广阔。工联院作为本次研讨班的主办单位，在工信部指导下，牵头推进“工业数字化碳管理公共服务平台”，组建推进绿色低碳工作的专门机构，在平台体系、基础能力、行业应用、国际合作等方面取得积极成效。期待以本次研讨班为契机，为上海合作组织国家实现绿色低碳发展贡献力量。

田海涛在致辞中表示，本次研讨班主题与航空港区目前的产业结构、发展方向高度契合，航空港区未来将大力弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，积极融入高质量共建“一带一路”新格局，与上海合作组织各成员国在电子信息及新一代信息技术、新能源汽车、生物医药、跨境电商等领域积极寻求合作，共享发展机遇。

参会国代表高度认可中国在上海合作组织中发挥的重要作用，赞赏中国在现代化建设高质量发展方面所取得的积极成就。巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米强调，“数字技术是巴基斯坦通往有韧性、可持续的明天的桥梁。”中巴经济走廊作为一个创新、韧性和可持续的平台，凸显了国际合作的变革力量。作为上海合作组织成员国，他建议各国共同倡导知识、技术和最佳实践的交流，携手共建一个平衡经济增长和环境责任的世界。

“数字技术不仅是推动可持续发展的工具，更是我们的生命线，为我们提供了将应对气候变化方面的挑战转化为绿色未来的实际路径。”法泽尔·纳吉布如是说，迈向绿色未来的征程，绝非单一国家或个体的独立行动，需要各国开展紧密合作，推动全球范围内的协同发展。法泽尔·纳吉布表示，“本次活动为我们提供一个重要的讨论平台，进一步加深各国对绿色创新的共同承诺，并推动数字化实现可持续发展目标。”

“此次研讨班的成功举办，不仅为深化上海合作组织成员国之间的交流与合作提供了重要平台，更充分彰显了中国坚定不移地落实《阿斯塔纳宣言》的决心和行动。”欧拉玛伊表示。作为上海合作组织成员国之一，“伊朗始终高度重视可持续发展与绿色发展的战略目标，过去数十年间，在生物技术、纳米技术、可再生能源和人工智能等新兴技术领域取得了显著进展，正积极探索将前沿数字技术融入绿色发展战略。伊朗将继续与上海合作组织各成员国紧密合作，共同应对挑战，把握新时代的机遇。”欧拉玛伊说。

贝克佐德·巴霍迪罗夫表示，乌兹别克斯坦将绿色技术作为国家发展战略的重要支柱，在农业、水资源管理和能源等关键领域取得了显著成效。展望未来，乌兹别克斯坦的发展战略将以拓展人工智能、物联网、区块链技术等前沿技术应用为核心，以优化关键领域的运行效率。未来，乌兹别克斯坦期待通过上海合作组织这一重要平台，深化知识共享、联合研究与互利共赢项目合作，进一步夯实区域内经济与文化联系，加快绿色技术的普及与应用。

埃拉贝江·阿鲁秋尼表示，亚美尼亚始终将发展数字经济视为国家发展的重中之重，致力于推动经济的包容性增长与可持续发展。国际和区域合作是实现可持续数字发展的关键一环。上海合作组织国家应当携手合作，充分释放数字化在各个经济领域，尤其是实体经济数字化转型中的巨大潜力。

本次研讨班是落实习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议和“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上的重要讲话精神的具体举措，为使各国代表更多更好了解我国在数字经济、绿色低碳等领域取得的积极进展，将邀请我国数字技术、绿色发展领域专家学者、标杆企业代表，采用理论授课、实地调研等形式，围绕政策框架与战略思维、数字技术变革与应用成果、绿色发展合作生态环境构建等主题，全面展示中国数字化转型、绿色低碳转型的创新实践和经验做法，积极传播在推动上海合作组织国家间的互利合作所贡献的中国智慧和中国方案。

(责编：杨曦、陈键)

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