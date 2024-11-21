人民网嘉兴11月21日电 2024年，世界互联网大会乌镇峰会再次汇聚全球目光。期间，“与未来对话”青少年人工智能教育·乌镇咖荟在乌镇成功举办，此次咖荟由ENJOY AI全球青少年人工智能联合会主办，旨在搭建一个让青少年与人工智能领域的顶尖专家面对面交流的平台，共同探索未来的无限可能。

图为“与未来对话”青少年人工智能教育·乌镇咖荟活动现场。主办方供图

青少年作为新时代的接班人，他们的未来将与人工智能紧密相连。为激发青少年对科技的兴趣和热情，培养他们的创新思维和实践能力，特别策划了这场青少年人工智能教育咖荟，也是乌镇峰会有史以来第一场专为青少年群体量身定制的线下活动。

咖荟邀请了加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士张晓平教授，中国遥感应用协会副理事长、国际宇航科学院院士徐文教授，以及粤港澳大湾区数字经济研究院低空经济分院负责人、国际欧亚科学院院士李世鹏博士等顶尖专家。三位院士不仅为青少年带来了关于人工智能和未来的精彩寄语，还与青少年进行了深入的互动对话。

在咖荟现场，19位来自幼儿园至高中阶段的“摘星少年”成为了最耀眼的明星。他们不仅对科技充满好奇，更对未来满怀憧憬。在互动对话环节，青少年们就机器人教育、人工智能、学习等方面向院士们提出了许多有深度、有见地又充满童真的问题。院士们则耐心解答，不仅满足了青少年的好奇心，更激发了他们对未来科技的无限遐想。

近年来，乌镇主动承接峰会红利，积极打造青少年科普教育高地，引进并举办了10余场青少年科技类赛事，其中更有2场万人大赛落户乌镇。未来，乌镇将积极引进和举办更多青少年科技类赛事和活动，为青少年提供更多展示自己才华和能力的舞台。同时，将继续关注青少年人工智能教育的发展，利用世界互联网大会乌镇峰会平台提供更多青少年与顶尖专家交流学习的机会。

(责编：杨曦、高雷)

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