人民网嘉兴11月21日电 （方彭依梦）2024年，世界互联网大会乌镇峰会迈入第11个年头，正式开启“下一个十年”的新篇章。11月20日晚，由中国互联网发展基金会主办、中国广播电视网络集团有限公司承办的“互联时刻”公益慈善主题沙龙在浙江乌镇举行。本次沙龙由财经双语主持人、《艾问iAsk》创始人艾诚主持。

11月20日晚，“互联时刻”公益慈善主题沙龙在浙江乌镇举行。尹紫晗摄

近年来，互联网公益慈善的发展正悄然改变着中国的公益生态与行为模式。互联网技术的进步也赋予了公益慈善更大的想象空间，塑造了更多的可能性。

今年恰逢中国全功能接入国际互联网30周年。站在新起点上，如何更好地拥抱以人为本、智能向善的数字未来？当晚，来自互联网行业的大咖们齐聚江南水乡，带着时代之问，交流成果、分享经验。

“又到了一年一度的乌镇时间，再次涌动起数字经济浪潮，汇聚起公益慈善力量。”活动现场，中国互联网发展基金会理事长王秀军致欢迎辞，她表示，期待通过主题沙龙的形式，分享数智赋能公益新模式、新场景的成功经验、创新做法，共同探讨如何让互联网成为公益慈善事业发展的最大增量，共同推动互联网发展成果更好地造福于民。

快手科技副总裁徐静芸带来了题为“用科技点亮更多人的梦想”的主题发言。13年来，快手逐步从一个“很有趣”的内容平台发展为一个“更有用”的数字社区。徐静芸坦言，这其中，快手最在意的始终是人的因素。“我们认为，人，才是社会发展最大的财富。”

从2018年快手发起的第一个乡村振兴人才培养项目——“幸福乡村带头人”到“启智未来学堂”的开启，再到今年快手为乡村孩子们带去的AI大模型体验课。徐静芸表示，作为拥有普惠基因的科技公司，快手在不断拓展大模型应用场景的同时，没忘记对公益的覆盖。通过科技点亮更多人的梦想，是快手‘拥抱每一种生活’初心的映射。”徐静芸说。

活动中，字节跳动公益平台负责人罗海岳通过“新疆阿勒泰进行野生动物保护的90后初雯雯”、300个孤儿的“老爸”柏剑老师的公益案例，分享了字节跳动公益平台上线三周年以来，依托抖音这一内容平台，助力传播公益故事的积极探索。

“平台带动了超过7万名创作者打造了百万条优质公益内容，其中既有公益原生作者，比如公益机构创始人、一线工作者、志愿者等，通过短视频和直播，他们向用户展示了真实的一线公益场景。也有各类型的达人，特别是平台的达人，他们将公益与各自的内容特色结合，比如通过漫画、科普、剧情演绎、音乐会等形式进行传播。”罗海岳表示，公益故事的传播提升了用户对于慈善事业的信任度。据统计，截至今年11月中旬，累计共有11亿人次的抖音用户捐赠超过17.5亿元。

慈善公益，不仅是一种行为，更是一种力量。2007年，腾讯成立了由中国首家互联网企业发起的公益基金会，同年，腾讯公益平台上线。截止2024年11月，超3万家公益组织入驻并上线了13万个公益项目，超12亿人次为公益项目筹集335亿元善款。

活动中，腾讯公益行业运营负责人焦建宁分享了助力公益事业高质量发展的经验举措。

“作为公众与公益的连接器，一方面，我们服务好用户，让大众更广泛、更深度地参与公益；另一方面，服务好机构，帮助机构连接更多捐赠人，更高效的服务捐赠人，从而可持续帮助更多受益人。同时，腾讯公益也从人才培育、创新项目等角度，与专业第三方组织共建，通过各类资助项目支持行业高质量发展。”焦建宁表示，未来，腾讯公益还将积极为爱心企业搭建公益桥梁，截至目前，已联动超10万家爱心企业，合作共创，一起做好事。

除了从企业角度带来的分享外，活动现场，知名演员、喜剧人乔杉从一个公益观察者、参与者的视角，讲述了他对网络公益的认识。

“互联网高效、平等、共享、互助的禀赋，与公益需求天然相合。”乔杉表示，互联网让公益更“广泛”，为公益带来了新场景、新模式。同时，互联网也让公益更加透明，如今，每个人既可以是公益的发动者，又可以是公益的传播者，更可以是公益的监督者。

此外，互联网也让公益更“低成本”。“一个二维码就能链接千千万万人，一次点击就能献出一份爱心。”乔杉表示，当前，越来越多的平台通过游戏、社交等互动形式，建立正向反馈机制，吸引网民成为公益的“忠实用户”，这让公益更加“吸引人”，也更加可持续。

2024年是中国互联网发展基金会迈向新台阶、实现新突破、展现新作为的一年。中国互联网发展基金会秘书长刘红岩在发言中表示，本次“互联时刻”公益慈善主题沙龙的举办旨在为政府、企业、慈善组织搭建一个交流平台，荟聚天下菁英，共话网信事业和网络公益事业发展，共商以公益慈善事业发展新成效助力中国式现代化的方法路径，共绘全民参与、全民行动的美好公益蓝图。

(责编：杨曦、高雷)

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