人民网记者 栗翘楚

作为每年国内大型A级车展的收官之战，广州车展是观察车市来年发展趋势的重要窗口，不仅集中展现了我国汽车行业的最新动向，还全景呈现了汽车产业的迭代升级和科技创新成果。

今年的广州车展，新能源汽车仍然是主角，新能源展车数量再创新高，自动驾驶技术加速迭代。数据显示，本届广州车展全球首发车78款；展车总数1171台，其中新能源车512台，均创新高。

受国内汽车行业产销两旺带动影响，全球主流汽车厂商参与广州车展的热情高涨。包括梅赛德斯-奔驰、大众汽车品牌、一汽奥迪、上汽奥迪、沃尔沃等在内的国际主流汽车品牌集中展示了各自最新的智能化、电动化成果。与此同时，蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等新能源汽车品牌也在本届广州车展中同台竞技。

“奥迪希望在广州国际车展能够以其独特的品牌魅力为观众留下深刻印象，因此我们与合资伙伴共同带来了包括四款最新车型在内的展车阵容。”奥迪中国总裁罗英瀚博士表示，中国作为全球最大的汽车消费市场，其年轻消费者在中国汽车智能化的发展进程中发挥着关键性的引领作用，这也助力中国在三电系统、智能座舱、智能驾驶等领域都孕育出全球最肥沃的创新土壤。

本届广州车展上，北京现代全系产品矩阵发布。同时，氢燃料概念车NEXO、N Vision 74、高性能纯电动车型IONIQ 5N和ELANTRA N等车型，代表了现代汽车在新能源与技术领域对北京现代全面转型的支持。2024年，北京现代提出了“在中国，为全球”的战略，据悉，依托现代中国在烟台、上海等地的研发中心，2025年开始，北京现代将推出全新的纯电车型，并构建顺应中国市场的新能源车型矩阵。

自主品牌加速向中高端及豪华路线发力也在本届广州车展上进一步凸显。车展期间，红旗金葵花国雅正式上市。中国一汽总经理、党委副书记刘亦功表示，国雅更注重展现品牌精神内核，不仅体现了“红旗”对家国情怀与民族精神的崇高追求，更诠释了中国人对“豪华”的独到见解。

广州车展上，越来越多的人工智能技术加速融入汽车驾驶体验。极越AI智驾超跑ROBO X全球首发，智能驾驶舱搭载了AI语音大模型，车主可通过对SIMO发出语音指令，查看诸如电机扭矩、底盘动态和热管理等信息，以便更好地掌控不同的驾驶状态。此外，自适应照明和实时反馈等附加功能，也进一步提升了驾驶体验。

2024年广州车展开幕前，中国新能源市场迎来重大里程碑——中国新能源汽车年度产量首次突破了1000万辆，中国由此成为全球首个新能源汽车年产量达到1000万辆的国家。

新能源汽车产量突破的背后，是智能驾驶正在加速普及，越来越多的车型朝着高速+城市NOA迈进，自动驾驶、智能驾驶随着新车型走进大众的生活。

广州车展期间，长城汽车正式宣布长城全场景NOA全国开城。长城汽车副总裁刘艳钊表示，中国汽车品牌凭借电动化和智能化，突破了传统豪华品牌的防线。期待更多用户和行业伙伴走近“智能长城”，感受智能化产品的迭代速度，共同推动中国汽车产业的智能化发展。

智己汽车的“灵蜥数字底盘”首次与IM AD高阶智驾深度融合，推出“灵蜥掉头”和“云台车身”两大新创功能，“灵蜥掉头”让无图NOA实现“双向双车道、自动掉头，一把过”，提升了IMAD流畅度；“云台车身”则加强了车辆在高速高架 NOA 行驶中过大弯、急弯时的平稳性、安全性和舒适性。

展会上，理想汽车展示了全新一代智能驾驶技术架构——端到端+VLM双系统的最新进展，并宣布OTA 6.5版本车机系统将于11月底正式推送，新增车位到车位智能驾驶、后向自动紧急制动等功能。

赛力斯汽车总裁何利扬公布了最新问界智驾数据，目前问界智驾用户超33.7万，智驾累计里程超9.3亿公里，日均新增智驾里程490万公里。此外，问界累计已完成超300万次OTA升级。据悉，全新一代赛力斯超级增程系统也正式发布，其基于“赛翼（C2E）增程架构 ”与“RoboREX智能控制技术”打造，实现静谧无感、高集成、高效率。

《2024麦肯锡中国汽车消费者洞察报告》显示，在“价格战”的影响下，中国消费者对智能驾驶的接受程度上升，但支付意愿出现明显下滑。当汽车智能化转型取得阶段性成功后，降低成本、下探市场、提升市占率已成为智能化发展的重要趋势。

与十多年前新能源汽车兴起时不同，智能驾驶已经成了影响消费者购车决策的重要因素，但其想要承担起未来汽车产业的新增长点，智驾仍需紧跟用户需求，朝着“好用”或“爱用”的方向前进。

(责编：杨曦、高雷)

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