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大排量摩托市场持续升温 自主品牌加速研发创新

2024年11月21日10:23 | 来源：人民网
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人民网北京11月21日电 （记者栗翘楚）近年来，电动摩托车、大排量摩托车行业的快速发展，为中国摩托车产业带来新的增长点。中国摩托车商会最新数据显示，今年9月，我国摩托车产销量同比、环比皆出现增长，外贸出口继续保持增长态势，内销环比上月增长明显，大排量休闲娱乐摩托车保持高增长。

行业数据显示，目前全球摩托车市场销量平稳，保持在5000多万辆的市场容量。而全球摩托车主要集中在亚洲区域，2022年亚洲市场份额达到85.11%，其次是美洲市场，占比达到7.82%。

业内分析认为，在摩托车产销增长的背景下，中大排量摩托车市场快速扩容，新车型、新品牌投放加速提供行业发展的核心驱动力，并助力摩托车文化逐步形成，自主品牌有望成为中大排量摩托车需求崛起的受益者。

今年5月，长城灵魂摩托亮相2024北京国际摩托车展览会，引起业界关注。时隔5个多月，长城灵魂首款旅行车S2000正式上市。

据介绍，S2000定位豪华旅行车，共推出三款车型，分别为两箱版本、三箱版本以及创始人版。同时，新车采用8缸2000cc水平对置发动机及8挡双离合自动变速器、3层阶梯式双叉臂前悬等多项科技。在设计方面，从“中国醒狮”中汲取灵感，弘扬中华传统文化，赋予其具有生命感的内涵。

业内人士介绍，摩托车可分为通路车及大排量休闲玩乐车两类，通路车主要用于短途出行，绝大部分排量为150cc及以下，而大排量休闲玩乐车有交通工具的功能但附加了更多玩乐、社交的属性，排量基本在250cc以上。

长城汽车董事长魏建军表示：“长城灵魂首款旅行车研发投入超10亿元。我们唯一的要求就是要按照艺术品标准去研发，把这台具有收藏品级的摩托车打造好，为广大摩友带来好的骑行体验和骑行乐趣。”

2019年起，大排量摩托车加速兴起，2019至2023年，复合年增长率为31.2%，内销与出口的渗透率由2019年的2.1%、0.1%提升至2024年一季度的4.6%、3.0%。

天风证券统计数据显示，在供给端，国产品牌的热卖款车型密集发布，众多产品力强劲、性价比出色的产品问世；在需求端，大排量摩托车具备较强的社交属性，且摩托车玩家与社媒App用户均为年轻群体，社媒为摩托车传播强势赋能；大排量摩托车供需两旺，逐渐形成完备生态。

(责编：杨曦、高雷)
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