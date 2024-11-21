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人民车评：新能源汽车年产超千万辆 从里程碑到新起点

栗翘楚
2024年11月21日10:23 | 来源：人民网
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近日，中国新能源汽车产业迎来重大里程碑。11月14日，中国新能源汽车年度产量首次突破了1000万辆，中国由此成为全球首个新能源汽车年产量达到1000万辆的国家。

从1万辆到1000万辆，中国用了12年时间。12年间，我国新能源汽车产业实现了市场规模快速增长、关键核心技术持续突破、产业链自主可控能力稳步提升。

1000万辆背后，是量到质的转变，这一转变在广州车展上尤为明显。

新能源汽车占据“半壁江山”。本届广州车展，展车总数1171辆，其中新能源车512辆，其中，比亚迪、广汽两家“东道主”车企分别占据了两个单独场馆。中国汽车行业的向好趋势，也推涨了全球主流汽车厂商参与本届广州车展的热情，宝马、奔驰、奥迪等品牌加速推出电动化产品。

向智能网联新能源汽车全面过渡。如果说10年前车展的主角是车，在量变背后，随着“端到端”成为新宠，智能驾驶解决方案成为本届广州车展各大车企竞逐的赛道。理想汽车、赛力斯、小米汽车等车企重点介绍了各自的智能驾驶技术最新进展，奔驰、宝马、奥迪、大众等外资企业都发布了搭载高阶智驾的产品。

以旧换新政策助力车市升温向好。在报废换新和全国多地积极响应的“以旧换新”置换补贴刺激下，近两个月来，国内乘用车市场消费回暖显著，多家车企更是在“金九银十”创下了新的历史记录。作为今年国内大型A级车展的收官之战，本届广州车展全球首发车型共有78台，无论是燃油车还是新能源车，都有重磅车型迎来发布亮相或上市。

场馆内，各行各业看热闹，场馆外，消费者正在用脚投票。

新能源汽车保有量、产销量同步增长。安部交通管理局数据显示，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%。上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆，同比增长39.41%，创历史新高。中汽协数据显示，今年10月份，我国新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%。

高阶智驾进一步向中低价位产品渗透。相比之前，无论是车企还是购车消费者，对高阶智驾的重视程度都大幅提升。用户购车试驾，正在从硬件功能向软硬件体验转变。随着高阶智驾车型渗透率的提升，车企在高阶智驾上的成本也会相应得到下降，并成为车企的重要竞争力。

以旧换新带动汽车消费明显增长。今年以来，在“真金白银”的补贴政策下，消费者的换购热情不断高涨。商务部数据显示，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份。促进汽车以旧换新利当前、惠长远，持续优化供需匹配度，将为汽车市场注入新的发展动能。

总体来说，1000万辆的突破，在供给端，是我国从汽车大国迈向汽车强国走出的坚实一步，它标志着我国新能源汽车产业规模再上新台阶；在需求端，消费者正在选择一种绿色、智能、可持续的出行方式，新能源汽车成为满足人民群众对美好生活追求的重要抓手之一。

(责编：杨曦、高雷)
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