人民网记者 任妍 栗翘楚 王连香

作为大宗消费品，汽车产业消费占比高、产业链长、带动力强，是推动消费增长的重要引擎，也是消费市场中最具潜力的增长点之一。继9月汽车市场需求有所回升后，10月车市再次呈现环比增长的态势。

日前，中汽协发布的最新数据显示，10月，我国汽车产销量分别完成299.6万辆和305.3万辆。其中，新能源汽车产销量分别完成146.3万辆和143万辆，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，10月以来，国家以旧换新政策对汽车消费拉动效应明显，多地车展与促销活动如火如荼，加上企业密集投放新车型，这些因素推动车市热度持续走高，10月汽车产销量环比、同比均实现增长。

汽车产销稳步增长 乘用车市场持续回暖

根据最新数据显示，10月全国汽车产销分别达到299.6万辆和305.3万辆，环比增长分别为7.2%和8.7%，同比增长分别为3.6%和7%。在过去的十个月里，累计产销分别为2446.6万辆和2462.4万辆，同比增幅为1.9%和2.7%。

其中，乘用车市场的表现也尤为亮眼。数据显示，10月乘用车销量达到275.5万辆，环比增长9.1%，同比增长10.7%。从主要车型的表现来看，SUV的需求依然强劲，成为市场增长的主要动力。

具体来看，10月乘用车主要品种的销量表现各异：与上月相比，四大类乘用车品种的销量均呈不同程度的增长。SUV继续引领市场，销量实现两位数增长，基本型轿车（轿车）销量小幅增长；而MPV和交叉型乘用车的销量则呈现不同程度的下降。从1-10月的累计数据来看，乘用车累计销售2143.4万辆，同比增长3.7%。其中，SUV品类较上年有所增长，而其他三大类车型（轿车、MPV、交叉型乘用车）则普遍呈现不同程度的下降趋势。

陈士华分析认为，伴随政策累积效应持续显现，叠加车企及经销商年底冲刺，有助于汽车消费需求持续释放，预计后两个月车市仍将保持向上走势。

中国品牌稳步崛起 外资品牌表现分化

在中国品牌方面，10月其乘用车销量达到193.1万辆，占乘用车市场总销量的70.1%，环比增长12.9%，同比增长30%，中国品牌在市场中的占有率持续上升，并逐步占据主导地位。

具体来看，中国品牌轿车、SUV和MPV的销量占有率分别为65.8%、73.2%和65.1%，与上月相比，这三大类车型的市场份额均有所增长，尤其是在SUV和MPV领域，中国品牌的占有率均呈现出显著的上升。

在1-10月的数据中，中国品牌乘用车累计销售1384.9万辆，占乘用车市场总销量的64.6%，同比增长21.2%，销量占有率比上年提升了9.3个百分点。从细分车型来看，中国品牌在轿车、SUV和MPV的销量占有率均表现强劲，分别为57.9%、69.3%和64.3%，显示出中国品牌在这些细分市场中的领先地位。

相比之下，外资品牌的表现则有所分化。10月，德系和日系品牌表现略有回升，销量出现小幅增长；而法系品牌表现突出，销量同比增长两位数，其他外资品牌则普遍出现不同程度的下降。1-10月的数据表明，除韩系品牌销量小幅增长外，其他四大外资品牌销量均出现两位数的下滑。

新能源汽车持续领先 消费需求有望进一步释放

10月，新能源汽车继续在市场中扮演重要角色，成为市场增长的重要引擎。10月，新能源汽车继续保持快速增长，月度产销再创新高。当月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，环比分别增长11.9%和11.1%，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.8%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长；与上年同期相比，三大类新能源汽车品种产销均呈两位数明显增长。

1-10月，新能源汽车产销累计完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。

随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，推动经济回升向好的积极因素累积增多。行业生产继续加快，企业信心持续增强。

数据显示，1-10月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2086.3万辆，占汽车销售总量的84.7%。10月，国内汽车市场在政策、消费者需求以及企业创新的多重驱动下，持续呈现出积极增长的态势。尤其是中国品牌在各细分市场的表现出色，逐步占据主导地位。而新能源汽车的强势增长则成为市场回暖的核心动力，推动了整个汽车行业的绿色转型。

展望四季度，业内人士分析表示，尽管商用车市场仍面临一定的挑战，但随着政策的进一步推进，预计车市将在未来几个月内继续保持活跃，尤其是乘用车市场的热度将进一步攀升。

(责编：杨曦、高雷)

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