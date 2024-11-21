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科技创新步伐加快 为高质量发展塑造新动能

人民网记者 王绍绍
2024年11月21日10:40 | 来源：人民网
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近年来，我国紧跟新一轮科技革命和产业变革趋势，不断涌现出一大批新兴高科技产业，国际科技创新中心建设步伐日益加快，在推进科技创新和产业创新深度融合中，持续培育和壮大新质生产力，为高质量发展塑造新动能和新优势。

世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国的全球创新力排名已升至第十一位，成为10年来创新力提升最快的经济体之一。这一成就不仅体现在创新指数的排名上，更体现在我国拥有的26个全球百强科技创新集群上，中国创新发展正展现出强大动能和广阔前景。

近日，由中国人民大学、上海财经大学主办的首届“京沪论坛”在中国人民大学举办。论坛围绕如何建设国际科技创新中心，培育新质生产力，促进高质量发展展开讨论。

北京、上海作为中国创新的两大重地在服务国家重大战略需求、推动高水平科技自立自强进程中发挥着重要作用。面对如何建设国际科技创新中心这个课题，中国工程院院士、苏州大学校长、国家生化工程技术研究中心主任应汉杰表示，一是要加快培育体系化战略科技力量，赋能国家高质量发展和高水平安全。二是要深入推进整合式创新，协同攻关重大科学问题，不断增加高质量科技供给。三是要坚持自主与开放并重，不断推进世界性科学中心和创新高地建设。

科技创新离不开人才的支撑。中国人民大学首都发展与战略研究院副院长张杰表示，强化推进全球人才高地建设领域的先行先试导向改革突破，是加快推进北京国际创新中心建设的核心任务。

中国科学技术信息研究所研究员郭铁成表示，依靠人才引领是科技创新的关键。他建议开展通识教育和STEM教育，出台未来人才成长计划，建立以研究人员为核心的资助体系，按科研规律和人才发展规律建设现代科研团队。

随着数字经济的高速发展，智能化、数字化已成为推动经济发展的新路径。北京交通大学产业创新研究院院长冯华教授认为，中国式现代化已进入高质量发展新时代，发展新经济需要有新的路径、新的基础设施和新的体制机制。其中，最重要的路径是以完善创新生态系统为抓手，以创新链、产业链、资金链、人才链四链融合提升创新体系整体效能，推动创新产业化和产业创新化，实现经济高质量发展。

专家表示，建设国际科技创新中心是实现高水平科技自立自强、进入创新型国家前列的重要支撑。国际科技创新中心的建设要坚持从实际出发，因地制宜，各展优势，各显特色，避免单一模式。

(责编：杨曦、高雷)
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