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2024数字岩石力学定向发布及研讨会在京召开

2024年11月21日10:54 | 来源：中国科技网
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原标题：2024数字岩石力学定向发布及研讨会在京召开

11月18日，2024数字岩石力学定向发布及研讨会在北京召开。来自高等院校、科研院所及企业的近百名专家、学者代表受邀参会。

数字化时代的到来，给煤炭地下开采带来了新的机遇与挑战，如何运用数字技术实现对传统行业和产业的升级改造，开发数字技术和装备，成为摆在煤炭行业面前必须解决的问题。

会上，中国工程院院士康红普强调了数字岩石力学在现代工程技术中的重要性。他表示，随着深度开采的需求日益增加，传统的岩石力学理论与方法已难以满足当前复杂地质条件下的工程需求，数字技术的应用成为推动该领域发展的新动力。

会议期间，煤炭科学研究总院发布数字岩石力学大型基础工业平台（地遁系统）的4套最新产品，即“地听”“点石”“妙算”和“灵犀”。这四大产品隶属于数字岩石力学大型基础工业平台，即“地遁”系统，从结构、物性、应力、决策四个方面，将先进数字技术引入传统岩石力学研究中，通过高精度的数字化建模和仿真分析，更深入了解岩石的内部结构和力学特性，为深地岩石力学工程建设提供更加准确可靠的理论与技术依据，帮助深地工程更加“智慧”。

与会专家对此次发布的新技术给予高度评价，并对其在跨学科融合、工程应用和场景拓展方面寄予厚望。讨论环节中，专家们特别提出对数字岩石力学产品在更多实际工程应用场景中的期待，希望进一步推动智能采矿技术的创新与发展。

现场，4家单位与煤科总院签订战略合作框架协议，标志着未来在数字岩石力学领域将展开更深入的合作与应用。（记者 华凌）

(责编：董童、李源)
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