原标题：百度文心智能体技术获2024世界互联网大会领先科技奖

11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行。19日下午，2024世界互联网大会领先科技奖发布，百度文心智能体技术获奖，这是继去年知识增强大语言模型关键技术获奖后，百度大模型技术连续两年获得这一殊荣。国家卓越工程师、百度首席技术官王海峰作为发布人出席颁奖典礼。

国家卓越工程师、百度首席技术官王海峰现场发布

活动现场，王海峰表示：“以大模型为代表的人工智能技术正在引领科技创新和产业变革浪潮，而智能体是当前最能激发大模型潜力的应用方向。文心智能体技术的突破，促进了文心大模型能力全面提升，充分释放大模型潜力，加速应用爆发。大模型、智能体等技术，将激发更多创新，为社会经济发展带来巨大价值。”

据介绍，文心智能体技术受到人脑快思考慢思考的启发，在基础大模型之上研制了系统2，更理性、更准确。系统2的核心是思考模型，通过思考过程的有监督精调、行为决策的偏好学习、结果反思的增强学习等思考增强训练，具备理解、规划、反思与进化能力，一定程度上将思考过程白盒化，从而让机器像人一样思考和行动，自主完成复杂任务，并在环境中持续学习自主进化。

文心智能体技术的突破为大模型技术及应用带来了积极影响。一方面，智能体技术拓展了大模型能力边界，促进文心大模型能力全面提升。IDC、沙利文、中国软件评测中心等多家权威评测显示，文心大模型位居中国及国际第一梯队。另一方面，智能体技术进一步释放大模型潜力，加速应用爆发，截至目前，文心大模型日均调用量已超过15亿，文心一言用户规模达到4.3亿。文心智能体已凝聚超过80万开发者、15万家企业。

世界互联网大会领先科技奖是面向互联网领域的国际性科技奖项，由连续7年成功举办的世界互联网领先科技成果发布活动全面升级而来，旨在奖励全球年度最具领先性的互联网科技成果，倡导互联网技术国际交流合作。本次大会共收到来自24个国家和地区的270项科技成果，经评审委员会专业评审，最终20项成果入选2024年世界互联网大会领先科技奖。百度文心智能体技术是继百度大脑、小度助手（DuerOS）、Apollo、飞桨、知识增强大语言模型技术之后，百度在世界互联网大会乌镇峰会第六次获此荣誉。

(责编：董童、李源)

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