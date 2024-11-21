原标题：聚焦智能网联汽车领域 中国联通3.0版车路云一体化解决方案发布

11月20日，2024中国5G+工业互联网大会“车路云一体化融合发展”论坛在湖北武汉举办。本次论坛邀请了政府领导、专家学者及产业合作伙伴，共计200余位嘉宾参加。

湖北省通信管理局党组成员、副局长梁长岛表示，湖北省积极统筹发展与安全，前瞻布局信息基础设施，力促实体经济与数字经济深度融合。通过优化政策环境，加大资金投入，湖北省信息通信网络实现千兆跃升，5G基站广泛覆盖，并加速向5G-A升级。湖北省积极布局车路云一体化发展，依托5G技术推动汽车产业、通信产业与交通基础设施产业深度融合，催生新数字产品与服务，为数字经济增长注入新动力。

湖北省经济和信息化厅二级巡视员艾金群表示，湖北作为汽车工业大省，积极响应国家创新驱动战略，大力推进“车路云一体化”建设，并在多方面取得显著成效。武汉和十堰入选首批面向智能网联汽车的“车路云一体化应用试点”城市，其中武汉已汇聚众多智能网联汽车产业链核心企业，成为全球领先的自动驾驶出行服务区。希望产业各方形成合力，共同推动湖北智能网联汽车“车路云一体化”的融合创新发展，加快打造全国新质生产力发展高地。

湖北联通党委委员、副总经理刘伟锋表示，中国联通及子公司联通智网科技凭借丰富经验和技术创新，构建了完善的“车路云一体化”产品体系，并在全国广泛应用。武汉、十堰获批试点城市后，湖北联通积极部署算网资源，规划大规模5G基站建设和智算中心投资，助力“车路云一体化”项目推进。未来将继续与地方政府紧密合作，推动车路云协同发展迈向新高度。

中国电动汽车百人会副秘书长师建华在主旨演讲中指出，“车路云一体化”试点在“双智”基础上深化探索，涵盖技术落地与汽车大规模应用，是“双智”的全方位升级，强调单城打通与规模化效应。推进“车路云一体化”试点需企业积极参与、形成战略共识、跨部门协同、构建大数据中心，并创新商业模式以打造统一市场。

在方案发布环节，联通智网科技车辆智能网联研究院院长周光涛发布中国联通“面向智能网联汽车的车路云一体化解决方案3.0”。该方案基于2.0版本进行全面升级，聚焦智能网联汽车领域，通过路侧感知、边缘计算、云端通信等技术的深度融合，实现全方位的协同驾驶，提升安全、节能与智能化水平。

周光涛强调，随着信息行业的快速发展，中国联通在大数据、人工智能、感知技术、通信技术等方面取得显著进展，为自动驾驶发展提供了坚实基础。方案依托其在车联网领域的深厚积累与七大核心优势，从车端、路侧、网络、云设施等多个维度，全面赋能车路云一体化建设。中国联通将构建开放的创新平台，以数据牵引应用，打造商业闭环，携手产业伙伴共同探索面向全国规模运营的新模式。

在城市分享环节，武汉市经济和信息化局汽车产业处副处长胡锐、十堰市经济和信息化局副局长杨柳就车路云应用试点城市经验实施方案进行了介绍，展示了地方在推动车路云一体化方面的积极探索和成果。

在产业链分享环节，华为技术有限公司5G-A领域副总裁（车联）马金斗、中贝通信集团股份有限公司副总裁饶有根等产业界代表也分别就车路云一体化探索与实践等议题进行了精彩的分享。

在圆桌讨论环节，由周光涛主持，与来自电子科技大学、万集科技、湖北联通、东风汽车研发总院、四维图新、星云互联的代表围绕“产业协同，加速车路云一体化规模商用部署”的主题展开了深入的讨论和交流，共同为产业发展献计献策。

在论坛同期举办的展会上，“中国联通车路云一体化云控平台”在展区精彩亮相，收获了众多参观者的一致好评。

本次论坛的成功举办，不仅为车路云一体化产业的发展注入了新的活力，也为各方合作提供了宝贵的平台。未来，产业各方将继续携手努力，共同推动车路云一体化产业的深度融合和加速发展。

(责编：董童、李源)

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