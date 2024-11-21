原标题：聚焦下一个十年 AI集结再 中国联通亮相2024世界互联网大会乌镇峰会

11月19日，全面聚焦人工智能，以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的第11届世界互联网大会乌镇峰会召开。11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙江省桐乡市乌镇开幕，中国联通党组成员、副总经理王利民出席开幕式。第11次亮相峰会的中国联通，正勇担现代产业链链长、原创技术策源地等战略使命，深入实施“数据要素×”和“人工智能+”行动，迭代大模型，依托联通数据和应用场景的优势，打造了35个行业大模型、落地超过100个标杆应用成果，并重点将其在AI领域的大量创新应用在本次峰会上进行展示。

脚踏实地 赋能千行百业智能转型

峰会前夕，浙江的“最强大脑”——“乌镇之光”超算中心迎来了一位“新邻居”：乌镇智算中心。什么是智算？无论是智能驾驶、智能座舱，还是工作中用到的写文章、制图、做视频的AI“小助手”，强大的算力能满足成千上百万名用户同时点击，支撑起“数智”世界。

乌镇智算中心总投资约10亿元，共规划三期，机架数880个，规划算力为2000P。该中心不仅计算速度快，更能够“做决策”，是一个以人工智能计算任务为主的数据中心，更将为当地的“车路云一体化”建设提供更加坚实的基础数字基座，在不久的将来让无人驾驶场景更多地走进现实。

这只是联通打造元景大模型的其中一个场景。今年7月，中国联通发布元景2.0，实现了包括基座能力、MaaS平台、安全能力和行业应用4项升级。更懂行业的大模型、产业升级的智能引擎——面世不到一年时间，联通的大模型已落地100多个标杆案例，赋能千行百业智能化转型升级，实现了技术突破与创新应用的完美结合，服务遍及政务、企业应用、新型工业化等领域。

在距乌镇智算中心仅十几公里的嘉兴巨石五分厂，工业机器人井然有序地在车间内穿梭，地完成物料运输和装卸；工厂智能控制中心内，大屏上密集的数据图表实时更新，对多条玻璃纤维生产线进行数字化、可视化全流程监控——这是由浙江联通为巨石量身打造的5G LAN商用案例，在保持企业原有组网不变的基础上，机器之间的连接将更加迅速和准确，从而大幅提高生产效率和质量。

大模型，正为中国智造描绘出绚烂未来：

服装产业作为浙江省传统优势产业，是浙江四个万亿产业之一。联通与报喜鸟控股、际华集团等职业装头部企业共同打造5G未来工厂，与宁波海曙、温州瓯海等职业装产业带打造数字化供应链。在此基础上，于10月与中国服装协会启动共建“中国职业装产业服务平台”，同时基于服装大模型千万级要素库，实现快速设计、一键制版、虚拟试衣等典型应用，赋能从销售到生产的全链路数智化。职业装定制平台化、柔性化，全程可视可控，设计和制版周期缩短80%、生产周期缩短30%。

在5G+工业互联网领域，联通凭借工业网络、工业平台、工业智能等核心能力，赋能吉利极氪、万向精工、方太厨电等50多家浙江制造业行业龙头企业建设“5G未来工厂”。同时，依托AI原子能力，融合5G工业互联网全面赋能新型工业化。

许多参观者前期探营时，已在场馆外邂逅了实时巡防的电子狗。此次峰会，中国联通依托5G专网，结合智能无人警用装备体系，构建水、天、地于一体的智能无人安防体系，全方位服务峰会的安保工作，并覆盖场馆、景区、河道、低空等安防需求，提供具备排爆、巡逻、医疗救援等功能的无人警用装备，极大地提高安防指挥效率和响应速度。

从智能制造到交通出行，从政务服务到文化旅游，从医疗教育到社区养老，中国联通以推进制造业数字化转型为抓手，深入开展“5G+工业互联网”融合应用；以行业融合应用为切入点，推动人工智能在交通、生产等多领域扛起引擎的角色；以民生服务为切入点，推动人工智能在医疗、教育、文旅、安保、智慧城市、政务服务等领域大展身手。

仰望星空 打造低空经济新引擎

低空经济是写入今年政府工作报告的“新增长引擎”、战略性新兴产业，特指在3000米以下，特别是1000米以下空域内，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。峰会召开前夕，浙江再次发文明确，将开展低空经济应用场景试点，遴选低空产业“先导区”和低空经济“先飞区”。

高楼间，物流无人机携各类包裹往来穿梭；农田里，植保无人机为作物洒下“”；林海中，巡航无人机将大片无人地域“尽收眼底”；城市内，载人无人机为市民开辟数条全新的航线……目前，中国联通已在10个城市开展相关实验，筹建4张低空智联试验网：在河南安阳，积极开展5G-A低空通感技术验证，推动低空通感网络性能全面提升；在江苏南京，围绕长江南京段98公里建成全国首个规模应用的水上5G低空智联网，成功孵化海事低空巡航执法和江面物流配送等多应用场景，助力长江大保护；在山东青岛，通过为青岛市大数据局构建集政务管理和无人机运行管控于一体的智慧低空一体化共享平台，实现一平台统筹“1个管理部门、N个业务部门、N种飞行服务”，满足当地八大城市治理场景政务应用，打造全市低空资源共享应用体系；在广东深圳，助力顺丰构建“干线大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机”的三段式航空运输网络，携手美团打造城市多场景“3公里、15分钟送达”的低空物流网络，联合医院等打造低空医疗物资配送新场景。

在“天上飞”这个全新的领域，基于自身云网智算能力底座与运营服务经验，联通正构建“端网云安智”低空产业体系，从更佳的传输效果、更安全的数据保护、更便捷的服务应用三个方面，打造具有特色、差异性的低空产品。同时，面向政务、生态水利、公安消防、交通物流、应急等场景应用为主的智慧低空应用平台，以及面向低空保障、监管的低空安全监管平台，助力低空经济的高质量发展。

从城市到农村，从海洋到高山，从陆地到低空，浙江联通致力于加强建设数智底座，积极打造5G精品网，5G基站已接近10万站，农村及偏远区域覆盖率提升到99%。中国联通持续推进数字新基建，目前已在全球40个国家及地区的137个城市提供强大的数据中心资源服务，并持续打通全球信息大动脉。

前瞻布局 推动人工智能与应用创新发展

11月19日下午，在2024年世界互联网大会乌镇峰会期间，由中国联通浙江省分公司、桐乡市人民政府联合主办，中国联通嘉兴市分公司承办的“2024人工智能与智算应用发展研讨会”在乌镇召开。

当前全球人工智能技术发展风起云涌，成为新一轮科技革命和产业变革的重要力量。浙江联通党委书记、总经理童海波，强调人工智能和智算应用的发展并非孤立的科技演进，而是与通信网络紧密交织、相互促进的有机整体。近年来，中国联通以网络为基石，不断拓展其宽度和深度，打造了高速、稳定、智能的网络架构，为海量数据的传输和计算提供了坚实的“信息高速公路”。未来，中国联通将继续发挥自身优势，积极与各方合作，为构建新质生产力贡献更多的力量。

中国联通积极响应和落实“国家”行动，在浙江按照“1+N+X”分梯次智算资源布局，构建一市一池的算力布局，在嘉兴大力推进乌镇超大规模智算训练中心建设。在活动现场，中国联通乌镇智算中心（一期）正式启用。据悉，中国联通乌镇智算中心一期算力规模2000P，2025年规划建设国产算力占总算力15%，2026年完成万卡集群建设，算力规模5000P以上，聚力打造长三角智算中心枢纽节点，构建“边缘计算+智算+超算”多元协同、数智融合的算力体系，将为当地的“车路云一体化”建设提供更加坚实的基础数字基座，在不久的将来让无人驾驶场景更多地走进现实。

为深化中国联通乌镇智算中心算力共建合作，推动算力产业提质增效，嘉兴联通、桐昆集团、合众新能源汽车、华为、杭州网银互联现场共同签署中国联通乌镇智算中心算力共建战略协议，共同推动人工智能技术的创新和应用。

在这个以5G、大数据、人工智能为代表的信息技术不断掀起新一轮科技革命和产业变革的新时代，中国联通正不断联网通信、网数智主业，加快发展新质生产力，为中国式现代化建设展现世界一流科技服务企业的使命与担当。

(责编：董童、李源)

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