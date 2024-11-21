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世界互联网大会蓝皮书：我国人工智能与制造业深度融合

2024年11月21日14:52 | 来源：新华网
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　　新华社杭州11月21日电（记者魏一骏、郑可意）11月21日，《世界互联网发展报告2024》和《中国互联网发展报告2024》蓝皮书在2024年世界互联网大会乌镇峰会上发布。《中国互联网发展报告2024》显示，全国已建成近万家数字化车间和智能工厂，人工智能与制造业深度融合。

　　人工智能是2024年世界互联网大会乌镇峰会的一大热词。《中国互联网发展报告2024》指出，随着数字经济的升级发展和创新应用的加速落地，传统行业数字化全面加速，产业数字化转型赋能千行百业。在近万家已建成的数字化车间和智能工厂中，已培育421家国家级智能制造示范工厂，人工智能、数字孪生等技术在90%以上的示范工厂得到应用。

　　放眼全球，人工智能技术领域正呈现出前所未有的创新活力和竞争态势。《世界互联网发展报告2024》指出，深度学习架构优化升级，模型效能进一步提升；大规模语言模型百花齐放，推动大规模技术快速发展；合成技术出现，为解决人工智能数据训练瓶颈问题提供突破口。中国在人工智能创新潜力和市场规模等方面呈现优势。

　　蓝皮书由中国网络空间研究院编写，是世界互联网大会的一项重要理论和实践研究成果。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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