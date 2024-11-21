人民网记者 杜燕飞

日前，作为全国首个民营资本参与投资的核电站，浙江三澳核电1号机组冷态性能试验完成，标志着该机组由安装转入调试阶段。浙江三澳核电规划建设6台“华龙一号”机组，分三期工程建设，全部商运后，每年将提供清洁能源超540亿千瓦时，可减少标煤消耗1600余万吨，减少二氧化碳排放4400余万吨，相当于造林11万公顷。

核能是建设新型能源体系的组成部分，在推动能源绿色发展中发挥着重要作用。国家能源局数据显示，截至目前，我国已投运核电机组56台，装机容量5808万千瓦；核准在建核电机组46台，装机容量5505万千瓦，在运在建装机规模居世界首位。2023年我国清洁能源发电量约3.1万亿千瓦时，其中核电4300亿千瓦时，占比超过13%。

为支持核电产业发展，《“十四五”现代能源体系规划》提出，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。开展核能综合利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。切实做好核电厂址资源保护。

核电具有高科技产业知识密集、资金密集、人才密集等特征，涉及上下游几十个行业，产业关联度高，产业链长，带动性强。随着核能产业的加速发展，我国已形成了涵盖核电研发设计、核电建造、天然铀生产、核燃料加工、装备制造、核电运营、核电退役、乏燃料及核废物管理等的核电全产业链。

业内人士表示，在核电研发设计方面，我国已拥有“华龙一号”“国和一号”两种自主三代核电技术，全球首座第四代核电站高温气冷堆核电站投入商运，小型压水反应堆研发设计和示范应用正加速推进。在装备制造方面，我国已形成了东北、上海、四川三大核电装备制造基地，发展壮大了一批核电配套装备及零部件生产企业。装备企业自主研制的核电产品及系统已成功应用于“华龙一号”“国和一号”“玲龙一号”以及示范快堆等核电项目，形成了较为完整的产业链，已具备产业化、批量化生产能力。

核电规模不断扩大，离不开高度协同的核工业创新体系。专家表示，核电产业链骨干企业要发挥支撑引领作用和带动作用，加大技术创新投入力度，加强与科研机构、高校等产业链各方的合作，推动产业链关键技术突破和应用，营造上下游共同发展的格局，提高核电产业链自主可控水平。

国务院国资委规划发展局副局长姚兰日前在首届核技术应用产业链共链行动大会上表示，希望中央企业主动对接国家区域发展战略，深化与地方合作，发挥龙头带动作用，与产业链上中下游紧密协同，做好产业链的组织者和协调者，成为产业创新发展的引领者和推动者。

“40余年来，我们以重大项目为牵引，推动我国核电产业链融通共链行动，带动5400多家核电产业链企业参与‘华龙一号’建设，联合产业链企业、高校、科研院所等开展核电设备国产化研发，实现核岛主设备、核二三级泵、电气设备、核级仪控系统等400多项关键设备自主化，有力促进了我国核电产业链韧性和实力的提升。”中广核党群工作部副主任黄超在国资委举办的走进新国企活动中介绍，依托粤港澳大湾区创新资源优势，建设中国南方原子能科学与技术创新中心，布局一批重大核能科技基础设施和示范工程，打造我国原子能科学综合性科研基地和原创技术策源地。

(责编：方经纶、高雷)

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