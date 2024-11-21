原标题：中资企业支持印尼能源转型 携手打造绿色"一带一路"

近日，在阿塞拜疆巴库举行的联合国气候变化大会（COP29）期间，中国馆举办了以"与世界对话，共建零碳未来生态"为主题的边会活动。中国气候变化事务特使刘振民，印度尼西亚公正转型伙伴关系秘书处负责人Paul Butarbutar，联合国项目事务署东南亚能源转型伙伴关系高级项目经理John Cotton，万科集团及深石集团创始人、万科公益基金会理事长王石，以及印尼德信钢铁、格林美、隆基绿能等企业代表共同出席了此次活动。边会展示了中印合作在能源转型、绿色发展和自愿减排领域的积极成果，并就如何进一步支持印尼实现能源转型提出了行动愿景。

中国气候变化事务特使刘振民在会上谈到："近年来全球平均气温屡破纪录，热浪海啸等极端气候频发，应对气候变化时不我待，亟需加快全球行动。我们要认识到，解决气候变化问题离不开政府、企业、民众在内的全社会广泛参与。"刘振民特使就全球实现碳中和提出4个工作方向：一是在全球大范围部署以可再生能源为主导的能源体系；二是考虑到全球能源转型难以完全脱离化石燃料，需要加快技术创新，对于必须保留的化石燃料做好清洁利用；三是要保护好生态系统，加强对森林、湿地、海洋等碳汇资源的培育和养护；四是全社会改变生产生活方式，践行低碳生活。

刘特使强调，中国扎实开展气候行动，绿色低碳发展是推进人与自然和谐共生的重要内容。中国提供了全球70%的光伏组件，60%的风电设备。关于与发展中国家合作，他指出，中国和印尼的能源结构都以煤为主，且两国都是能源需求巨大的发展中国家，两国在能源转型中面临着共同的困难和挑战。中国愿意为印尼等发展中国家共享经验，助力亚洲的能源转型。最后，刘特使呼吁各方深化合作，共同推进全球能源转型，积极参与全球气候行动，为实现世界零碳未来努力奋斗。

印度尼西亚公正转型伙伴关系秘书处负责人Paul Butarbutar在致辞中表示，加强国际合作是推动绿色能源转型的关键。他谈到，印尼与中国在低碳发展和可再生能源领域的合作已展现出巨大潜力。印尼政府高度重视能源转型，正在制定积极的政策计划，包括推广太阳能光伏等清洁能源技术，以实现更具可持续的经济发展。他呼吁国际社会，尤其像中国等邻国，深化与印尼的合作，为绿色转型提供技术和投资支持。印尼希望通过合作，学习清洁能源和低碳技术的成功经验，为实现《巴黎协定》的目标作出贡献。

万科集团及深石集团创始人、万科公益基金会理事长王石在致辞中表示应对气候挑战需要政府、企业与NGO（非政府组织）的通力合作。他分享了两个月前访问印尼经济开发区的感受。近年来，印尼吸引了众多中国企业家投资，其中德龙集团旗下的印尼德信钢铁和格林美两家公司令他印象深刻——德信钢铁在环保技术上的成就以及格林美对当地文化、民族和教育的尊重。他们充分展现了中国传统制造业和冶炼企业在绿色环保方面的巨大转变和担当。这些企业不仅在中国推进环保实践，还将中国的经验和实践带到海外。王石希望印尼和中国的合作项目能够成为典范，为东南亚乃至更多的"一带一路"沿线国家提供可借鉴的经验。

联合国项目事务署东南亚能源转型伙伴关系高级项目经理John Cotton高度评价了中国在可再生能源领域的成功经验，并呼吁将技术转移模式引入东南亚。他指出，中国在可再生能源和新能源汽车方面的技术创新为全球能源转型提供了宝贵经验。越南、印尼和菲律宾等东南亚国家需要通过技术转移和国际投资来实现能源转型，而中国的技术支持对于东南亚的能源转型至关重要。他呼吁中国及其他国际合作伙伴加强跨国合作，通过共享技术与经验，共同构建绿色未来。

据了解，2018年4月，印尼政府推出"印尼制造4.0"计划，聚焦食品、汽车、纺织、电子和化工等五大行业，目标在2018至2030年间实现年均GDP增速6%-7%，并提升制造业在GDP中的贡献至21%-26%。到2030年，印尼预计跻身全球十大经济体。然而，基础设施滞后制约经济增长，印尼计划在2020至2024年投资超过4000亿美元，推动机场、电站和海上高速公路等重大项目。

在此背景下，不少中资企业成为推动印尼转型的关键力量，通过技术创新和绿色发展理念，为印尼能源转型提供了支持，并促进了当地经济的可持续增长。

目前，印尼工业领域面临着重大碳排放问题，但这也成为印尼推动绿色经济转型的重要契机。据印尼德信钢铁首席营销官Handy Rachmat介绍，德龙钢铁已累计在印尼德信钢铁投入34亿美元，是东南亚地区最大的联合钢铁企业之一，年产钢700万吨、焦化项目410万吨，在提升印尼钢铁生产力的同时，还将德龙的绿色冶炼技术带到印尼，为当地创造了1800个技术岗位和4000个印尼籍员工的就业机会，每年为印尼政府贡献约5亿元人民币的税收，不仅促进了当地经济，还推动了印尼钢铁行业的规范化，成为中印两国经贸合作的重要项目。

格林美早在2018年就开始在印尼投资，专注于打造电池回收、原料再造、三元材料再制造、以及电池包再造的完整产业链。该公司已回收处理超过500万吨废旧电池、电子废弃物和报废汽车，成为全球最大的镍钴电池原料再制造基地。记者从公司副总经理张薇处了解到，通过建设世界级的科技智慧绿色镍资源灯塔工厂，格林美将印尼红土镍矿使用率从之前的60%提升到100%，碳排放量降低90%以上。

格林美提出的"百千万培养计划"将在6年内培养100名工程博士、1000名工程硕士、1万名工匠，今年8月，格林美与印尼万隆理工学院、中南大学联合成立了"中国-印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室"。不仅推动产业和资本的"出海"，还要通过科技和教育的双轮驱动，促进印尼人民享受到技术进步的红利，提供更多就业机会，提升当地人民的生活水平。

作为国内社区碳中和综合解决方案平台的"生物圈三号"与浙江大学碳中和研究院、白马湖实验室、浙江工业大学能源与可持续发展研究院联合提出了将印尼青山园区建设成"国际碳中和岛"的规划，计划通过推动光伏和风能应用，推动当地企业在钢铁生产过程中捕捉碳并循环利用，制成甲醇替代煤或天然气，并最终实现向绿色氢制钢的过渡。

这一"未来碳中和岛"计划得到了与会的中印两国政府的高度评价，青山园区将成为中印两国碳中和合作的示范项目，并纳入印尼国家能源转型的总体规划中，作为政府、企业、研究机构和智库共同推动的未来产业园。（来源：中国日报网）

(责编：曹淼、李源)

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