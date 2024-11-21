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商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》

2024年11月21日16:21 | 来源：新华网
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新华社北京11月21日电（记者韩佳诺、谢希瑶）记者21日从商务部获悉，商务部近日印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，措施在全面总结2015年国务院批复开展开放创新综合试验经验基础上，聚焦4方面主要任务提出14项措施。

4方面主要任务分别为：建设具有世界聚合力的双向开放节点、建设具有重要影响力的区域科技创新高地、建设具有全球竞争力的现代产业高地、建设展示中国式现代化的开发区治理样板。

据介绍，下一步，商务部将会同国务院有关部门与江苏省密切协作，加强对苏州工业园区深化开放创新综合试验的统筹协调指导，推动各项改革任务取得实效。同时，支持苏州工业园区以开发建设30周年为新起点，加快建设开放创新的世界一流高科技园区，为全国开发区高质量发展作出示范引领。

(责编：卫嘉、白宇)
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