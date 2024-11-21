原标题：首批“充美好”超级充电站在香港正式启用

“仅需7.2分钟，即可将电量从20%充至80%，实现一秒一公里”，近日，亚太地区首批采用全液冷超充设备的欧标充电站正式启用，为香港市民带来更便捷、高效、安全的全新极速充电体验。

据悉，此次启用的“充美好”超级充电站是由华润燃气与华润隆地在联合推出，不仅技术先进，还具有重要的环保意义。香港特区政府发布《香港气候行动蓝图2050》，以“零碳排放 绿色宜居 持续发展”为愿景目标，致力于在2050年前实现碳中和，推动城市绿色发展。华润集团发挥自身资源及行业优势，积极支持香港绿色经济发展，以“光伏发电”为核心，依托“建筑节能”的基石，搭载“超充网络”的引擎，拥有三大核心业务板块的“充美好”平台应运而生，代表着华润在港业务进入新赛道。

“充美好”超级充电站采用华为欧标全液冷方案的超充前沿技术，集运行噪音低、充电枪线轻、充电功率高三大核心优势于一身，将为香港电动车充电市场带来革命性的变革。未来，充美好能源服务有限公司将进一步推进香港电动车充电、屋顶光伏、节能建筑管理及服务等领域的开发，提升香港物业质量及停车场运营效率，降低业主用能成本和开发综合能源项目的投资、建设、运营服务以及节能改造服务，逐步推广综合能源解决方案于香港的全方位应用，助力香港特区政府实现碳中和目标。

(责编：董童、李源)

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