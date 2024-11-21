原标题：首届数字产业生态伙伴大会即将在渝开启：华为、马上消费展现数字实践

11月28日，“2024数字产业生态伙伴大会”将在重庆悦来国际会议中心举办，大会以“打造新生态、合作赢未来”为主题。

届时，十三届全国政协经济委员会副主任，工业和信息化部原副部长苏波，十三届全国政协经济委员会副主任，国务院发展研究中心原副主任刘世锦，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌、欧洲人文和自然科学院外籍院士、上海交通大学自然科学研究院院长金石等专家学者，马上消费常务副总经理蒋宁等将围绕中国数字产业发展新格局、科技创新引领产业高质量发展等话题展开讨论，探寻数字产业未来发展的“桥”与“路”。

据介绍，本次大会由重庆市经济和信息化委员会、重庆两江新区管理委员会等联合主办，中共重庆市委金融委员会办公室等单位支持，马上消费金融股份有限公司承办，华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司等联合协办。

院士专家、学界顶流齐聚 大会内容精彩纷呈

大会筹备组委会相关负责人介绍，“2024数字产业生态伙伴大会”是重庆举办的首届数字产业主题千人大会。本次大会以"打造新生态、合作赢未来"为主题，在主论坛中，采用“1+2+2+3”的模式，即一场开幕式、两项集中战略协议签署、两场前沿趋势主旨演讲、三项生态合作的重磅发布等议程安排，邀请院士专家、学界顶流、行业领袖、科技企业高管围绕数字产业趋势、科技创新发展、企业探索实践等议题，向与会嘉宾分享前沿思考。

当前产业创新处于关键加速期，逐步成为国家经济发展战略关键支撑。本次大会上，十三届全国政协经济委员会副主任，工业和信息化部原副部长苏波将以《新一轮产业变革与数字经济发展的思考》为主题，分享在产业创新驱动下，数字经济如何引领新一轮产业变革的深刻洞察；此外，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌也将分享对《宏观经济形势分析与展望》的思考。

大模型技术展现出巨大的潜力和价值，正在重塑各行各业的运作模式和创新路径。欧洲人文和自然科学院外籍院士，上海交通大学自然科学研究院院长金石将分享《人工智能在数字金融的创新与应用》。马上消费常务副总经理蒋宁将分享公司在金融大模型方面的发展与思考。去年，马上消费在业内率先发布了“天镜”大模型，该模型已应用在营销获客、风险审批，客户运营等八个零售金融最典型的场景中，本次“天镜”2.0版本将在功能上进行再升级。

同时，大会还设立了三场分论坛，分别为数字金融分论坛、数字安全分论坛和电气与电子工程师协会（IEEE）标准启动会暨AiDC&DMI-2024年冬季研讨会，汇聚行业顶尖专家学者，聚焦金融科技的最新发展趋势、行业标准、数字金融安全等行业关注的议题进行交流探讨，推动行业发展和数字产业创新。

科技先锋、龙头企业交汇 生态“朋友圈”吸纳全国同行

当前，数字产业已成为推动经济社会发展的重要引擎。《重庆市数字产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，基本形成产业发展体系健全、龙头企业引领带动、技术创新能力突出、数据资源要素富集的“五十百千”数字产业发展格局。

以马上消费为例，受益于全面数字化前瞻布局、重庆市委市政府打造的优质营商环境，在各级政府和监管部门的关怀指导下，马上消费不断以数字普惠金融融入服务实体经济大格局，坚持科技自立自强，先后获得国家高新技术企业、国家企业技术中心等12项国家级荣誉，连续6年上榜“中国服务业企业500强”。截至目前，马上消费已累计申请发明专利超2100件，位居全国金融机构Top10，主导或参编包括IEEE在内的全球及中国各类标准累计100项。

根据现有议程，大会期间，华为、阿里云、腾讯云等全国头部科技企业也将纷纷亮相，分享人工智能大背景下科技企业发展的前沿探索。在圆桌讨论环节，经济学家、产业学家、科技工作者将就“人工智能重塑产业未来”等主题进行深入探讨。此外，大会还设置了丰富多彩的生态合作发布环节，通过服务升级、加强产学研合作等推动数字产业发展。

思想交流、整合资源、搭建平台......“2024数字产业生态伙伴大会”值得期待！截至11月20日报名消息，大会已吸纳全国超100家顶级科技公司，中国电信、中国移动、中国联动三大运营商，工商银行、建设银行等头部金融机构参与，累计近千名嘉宾完成大会信息登记注册。90后信息技术从业者小张，目前在北京一家人工智能企业承担研发工作，他已经预订了来渝的酒店，准备专程飞到重庆参与大会，“相信这既是一场思想盛宴，也是一次与同行建立‘朋友圈’的机会，更是了解重庆这座活力城市数字产业成果的机会。”

业内专家表示，高质量会议对于城市品牌建设、区域经济发展有显著的正向价值。从近处看，会议期间，千人大会将直接拉动“吃住行游购娱”等本地生活服务市场的消费数据；从远处看，会议期间生态合作交流、签约项目将带动数字产业链上下游协同发展，助力重庆打造出更具特色和竞争力的数字产业高地，助力重庆经济社会高质量发展。

数字产业成果集中展示 打造高质量发展“重庆样本”

作为中西部数字产业发展的桥头堡，重庆之于中国数字产业发展既是样本，又是窗口。今年以来，重庆扎实推进“数字重庆”建设，大力发展数字经济，持续推动数字经济与实体经济深度融合，加快构建以数字经济为引领的现代化产业体系，这扇窗让全国看见了数字产业发展的崭新方案。

“本届大会除了搭建一个产业与科技、金融交流合作的高端平台，也是重庆在数字产业发展中积极探索和卓越成果的展现窗口，希望能为全国数字产业发展提供重庆样本，引领地区数字产业迈向更高质量的发展阶段。”重庆市经济和信息化委员会融资服务处处长王逸飞说。

王逸飞表示，在当前经济发展的重要阶段，主管部门、行业主体等相关方正深刻认识到产业发展与金融支持之间的紧密联系，金融扮演了重要的“催化剂”角色，充分激发了资本的活力和潜力。希望通过本次大会构建起产业链和资金链之间高效畅通的“高速通道”，使得金融资源能够精准地对产业链进行滋养，成功推动“科技—产业—金融”形成良性循环，为重庆“33618”现代制造业集群的不断发展壮大提供坚实保障。

(责编：董童、李源)

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