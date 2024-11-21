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360周鸿祎：“以模制模”，寻解人工智能安全新挑战

人民网记者 王仁宏
2024年11月21日17:59 | 来源：人民网
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“下一个十年，人工智能不仅影响着互联网创新，也将席卷所有行业。”11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行。360集团创始人周鸿祎在主旨演讲中表示，随着数智应用能力的不断提升，未来大模型将重塑千行百业，成为新一轮工业革命的驱动引擎。同时，面对随之产生的安全新挑战，需要采取利用人工智能技术治理人工智能的新思路，寻找解题之法。

360集团创始人周鸿祎

360集团创始人周鸿祎

2023年以来，生成式大语言模型演进带动一系列智能技术飞速发展，在各领域掀起新一轮智慧创新浪潮。周鸿祎观察到，随着人们对新技术认知的不断深入，未来大模型发展将会演变出超级通用智能和专业智能这两条发展路线。

他表示，目前，我国大模型产业在算力芯片和数据上仍面临一定限制，各方需结合实际选择适合自身的发展方向。“大模型不是产品，而是能力，能力结合场景才能产生价值。大模型能力需在场景应用中融合提升。”

“以数字安全为例，我们看到，互联网因创新而生，因创新而兴，新技术在提升生产力的同时，也带来了新的安全情况和治理挑战。”他谈到，面对新问题，需要用“以模制模”的新思路，为攻克AI安全新挑战寻找解题之法。

他认为，大模型只有与细小的、具体的业务场景结合起来打造专业大模型，才能助力解决专业问题，提升核心生产力。“实践中，360训练了行业内首个安全大模型，既能用来提升安全能力，也能解决传统网络安全问题。”

受益于5G、5G-A技术发展，各行各业正朝着万物互联的方向加快发展。小到手机、电脑，大到网联汽车，均有望在大模型标配下成为更加智能的终端设备，智能应用场景也将更加丰富。

“‘用上’大模型不难，但想要‘用好’很难。”面向未来，周鸿祎表示，大模型发展需与个人需求、产业需求充分结合，持续以科技创新助力实现人人普惠、处处智能，进一步在消除数字鸿沟中释放数智价值。

(责编：王仁宏、高雷)
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