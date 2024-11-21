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商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》

2024年11月21日19:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月21日电（记者谢希瑶、韩佳诺）商务部近日印发的《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》21日对外发布。

　　政策措施包括扩大出口信用保险承保规模和覆盖面；加大对外贸企业的融资支持力度；优化跨境贸易结算；促进跨境电商发展；扩大特色农产品等商品出口；支持关键设备、能源资源等产品进口；推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展；吸引和便利商务人员跨境往来；提升外贸海运保障能力，加强外贸企业用工服务等9条。

　　措施要求，各地方要加大力度推进政策落实，外贸大省要勇挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。商务部要会同有关部门和单位密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，加强督促检查，抓好外贸领域存量政策和增量政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。

(责编：白宇、卫嘉)
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