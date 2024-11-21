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中国加入DEPA和CPTPP进展如何？商务部回应

2024年11月21日20:40 | 来源：新华网
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新华社北京11月21日电（记者谢希瑶、韩佳诺）商务部新闻发言人何咏前21日在例行新闻发布会上说，中国将与《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）成员国一道，加紧推动谈判进程，争取早日取得成果，同时，共同挖掘数字经济合作潜力，推动具体合作项目早日见效。

何咏前表示，11月14日，中国与《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）成员部级会议在亚太经合组织（APEC）部长级会议期间举行，各方就谈判取得的进展和下一步工作计划深入交换意见。

据介绍，2022年8月18日，根据DEPA联合委员会的决定，中国加入DEPA工作组成立，谈判正式启动。在加入工作组框架下，中国与DEPA成员已举行5次部级会议、多次首席谈判代表会议和技术磋商，就商业和贸易便利化、数字产品待遇、数据问题、网络安全、消费者信任、数字身份、新兴技术、数字包容性等数字经济相关议题进行了深入交流，取得积极进展。同时，中国与部分DEPA成员在电子提单、电子发票等具体领域开展交流研讨并积极推进务实合作。

谈及加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进展，何咏前表示，将继续按照CPTPP有关程序，与各成员开展深入沟通交流，积极推进加入CPTPP进程。同时，坚决落实中国共产党二十届三中全会要求，稳步扩大制度型开放，主动对接CPTPP等国际高标准经贸规则，推动在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域进一步实现规则、规制、管理、标准相通相容。

(责编：卫嘉、白宇)
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