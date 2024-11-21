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我国载人登月任务已全面进入初样研制阶段

2024年11月21日20:48 | 来源：新华网
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新华社深圳11月21日电（李国利、刘磊）中国载人航天工程总设计师周建平21日在深圳召开的第六届载人航天学术大会上表示，我国载人月球探测工程载人登月任务已经完成了前期的关键技术攻关和深化论证，目前全面进入了初样研制阶段。

我国载人月球探测工程是国家重大科技工程，承载着实现中国人登陆月球的伟大梦想。

根据计划，我国将在2030年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验等，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，完成“登、巡、采、研、回”等多重任务，形成独立自主的载人月球探测能力。

“目前，长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、载人月球车等初样产品正在紧张研制过程中。不少初样产品已经研制出来，正在进行相关测试。”周建平说。

今年是神舟一号发射成功25周年。25年来，中国载人航天工程已经圆满完成34次飞行任务，将38人次航天员送入太空。

“这说明我们拥有了一定规模的优秀航天员队伍，他们所积累的太空飞行的经验，一定会对未来的载人登月任务提供经验，也是提供人力资源的充分保证，这正是我们载人登月任务的非常重要的基础。”周建平说。

截至目前，我国已经先后选拔了四批航天员。据了解，我国航天员队伍未来不仅要完成空间站任务，还要执行载人登月任务。

我国载人登月任务的主要过程为：首先发射揽月月面着陆器，月面着陆器在环月轨道停泊等待，然后再发射梦舟载人飞船，飞船与着陆器在环月轨道交会对接。航天员从飞船进入着陆器，着陆器与飞船分离后下降到月面，航天员开展月面活动。之后，航天员乘坐着陆器起飞上升与飞船对接，航天员进入飞船。飞船与着陆器登月舱分离后，返回地球。

(责编：卫嘉、白宇)
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