人民网记者 王仁宏

当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾。如何迎接数字时代的机遇与挑战，携手迈进更加美好的“数字未来”。11月19日至22日，在2024年世界互联网大会乌镇峰会期间，人民网《对话企业家》栏目邀请互联网企业负责人分享创新故事，解读发展热点，洞察智慧未来。

技术发展日新月异。近年来，数字经济正在加速演变中迎来新一轮发展热潮，持续为千行百业数字化、绿色化转型提供充沛动能。

11月21日，在2024年世界互联网大会乌镇峰会数字化绿色化协同转型发展论坛上，中国互联网投资基金管理有限公司董事长吴海表示，当前，数字化已成为能源绿色转型的“助推器”。数绿融合，不仅蕴藏着能源变革、产业投资的巨大机遇，也为能源产业践行减排降碳提供更多新解法。

吴海观察到，近年来，能源数字化技术投资热度不减，行业融资事件数连续三年保持在较高水平。伴随能源结构调整，未来新型电力系统预计将围绕“源网荷储”进行革新突破，投资热点从2016年的源网环节向荷储碳环节转移。

如何加速推动能源绿色变革步伐？在吴海看来，金融支持及产业数字化绿色化标准体系建设至关重要。

数据显示，中国绿色信贷余额从2013年的4.9万亿持续攀升至2023年的30.1万亿，已经成为全球规模最大的绿色信贷市场；2021-2023年绿色信贷余额增速连续三年保持在30%以上的高位，显著高于同期11%左右的总贷款余额增速。

可以看到，金融领域正不断加大对绿色产业发展的资金支持力度，银行绿色金融业务也从绿色信贷逐渐延伸到绿色债券、绿色基金、绿色理财、绿色消费等更加广阔的领域。

与此同时，电力市场体制改革预将推动形成更为广泛的统一大市场，从而进一步畅通电力市场化交易机制，使得碳市场更好发挥碳减排有效激励作用，在更大范围助力碳交易实现金融与商业的价值闭环。

他表示，在碳标准体系建设方面，要进一步完善碳评估、碳计量、碳管理、碳交易建设，通过产业数字化技术来构建碳资产技术体系；也亟需建立适配各国政策和经济环境的治理工具和市场准则。

会上，吴海还分享了中网投在推进双化协同方面的投资实践。近年来，中网投不断加大对绿色产业投资力度，围绕“源网荷储碳”各环节，重点关注并支持了深耕行业技术、具备全行业拓展服务能力的创新型企业。

从前沿布局看，目前能源电子产业发展迅猛，旺盛的创新动能培育出包括电力芯片、智能传感器、智能巡检、虚拟电厂等全新业态，其中亦蕴藏着广阔的发展潜能。

“未来，我们将沿循'补短板、锻长板、布前沿'的投资策略，继续关注算力数据基础设施等数字产业建设，在更多维度、更深层次推动数字经济实现新突破。”吴海说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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