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宝洁今年的参展主题为“以创新致未来，以初心致消费者”，旗下两大口腔护理品牌佳洁士和欧乐-B展示了品牌发展与创新成果。艾敏皓说，从日常家庭清洁到个人护理，宝洁一直致力于陪伴护佑千家万户的温馨生活。今年公司参展主题聚焦“创新”一词，因为创新是企业成长的重要引擎，特别是在创新频出的口腔行业，既要“跑得快”，更要“行得稳”。

企业应如何洞察消费需求与趋势以更好实现口腔产品创新？针对这一问题艾敏皓表示：“我们很重视消费者的使用反馈，并关注不同消费人群的消费诉求及认知。在研发过程中，我们会花很多时间到消费者家中做面对面的沟通，了解他们的习惯和需求。同时，我们会将收到的反馈和信息同步到产品研发中心，继而转化为可以满足相关需求的创新产品，也就是所谓的‘常创常新’。”

日用消费品往往与追求美好生活的态度息息相关。为消费者提供产品之余，宝洁也在坚持向用户传递出情感价值。艾敏皓说：“企业有时出售的不仅是产品，而是通过持续的科普教育并提供有效的渠道，帮助消费者养成科学护理口腔的健康理念。”

无论在全球市场还是中国市场，宝洁始终认同可持续发展理念，并在产品的生产全流程上植入长期主义和绿色环保精神，这一情感价值也随着产品的销售和大众的使用体验循序渐进地传达给消费者。

口腔健康影响着大众的生活质量。艾敏皓表示，“通过深入了解消费者口腔健康的需求，我们发现目前大部分消费者对口腔健康知识的了解和口腔护理习惯都存在一定的误区，我们也一直在积极推动口腔健康教育，并与国家卫生健康委科学技术研究所展开合作，以期通过产学研的合作，助力消费者口腔健康提升。我们旗下的佳洁士、欧乐-B两个品牌与中国牙病防治基金会合作开展的推广‘221刷牙法’‘山中雏菊，筑梦同行’儿童口腔健康等公益活动，也将进一步推动口腔健康教育提质增效。”

通过权威合作、专家分享、技术发布等系列举措，宝洁交上了一份持续六年的“进博赶考”答卷。艾敏皓表示，公司将不断追求技术创新，为中国消费者推出口腔问题全面解决方案，助力实现全民口腔健康的美好愿景。

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