本报记者 邱海峰

日前，由中国铁建投资集团投资建设、中铁二十局承建的凌绥高速公路4a标段最后一孔T梁架设完成，至此该标段桥梁架设全部完毕。凌绥高速公路建成后，将为辽宁省西部地区开辟一条新的出海通道，对改善辽宁西部地区及内蒙古东部地区交通状况，促进沿线地区资源开发和经济发展具有重要意义。图为建设者在桥梁上进行施工作业。

新华社记者 杨 青摄

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资近来呈现诸多积极变化：制造业投资连续两个月增速加快，基础设施投资近期以来首次回升，高技术产业投资快速增长。多方分析认为，近期中国投资增长总体稳定，投资结构继续优化，接下来投资有望持续增长。

投资增速基本稳定

根据国家统计局数据，1—10月，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%。怎么看这一增速？

“这是投资增速连续三个月稳定在3.4%的水平，趋稳态势明显。”国家统计局国民经济综合统计司负责人付凌晖说，从前10个月情况看，我国投资规模持续扩大，制造业投资、大项目投资增长较快，而且创新投入持续加大，支撑投资稳定增长，为我国高质量发展创造有利条件。

数据显示，1—10月，制造业投资同比增长9.3%，增速比前三季度加快0.1个百分点，连续两个月增速加快；对全部投资增长的贡献率为65.6%，比前三季度提高2.7个百分点。国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，产业转型升级不断加快，制造业投资高质量发展稳步推进。其中，消费品制造业投资增长15%，增速比前三季度加快0.1个百分点；装备制造业投资增长9.1%；原材料制造业投资增长8.8%。

“新质生产力的培育壮大带动了高技术产业投资的较快增长。1至10月，高技术产业投资同比增长9.3%，增速比全部投资高5.9个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业投资增长34.5%，电子及通信设备制造业投资增长9.4%，专业技术服务业投资增长32%，电子商务服务业投资增长16.3%。”罗毅飞说，此外，大项目投资支撑作用明显。1—10月，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.1%，增速比全部投资高3.7个百分点；拉动全部投资增长3.8个百分点。

政策效果持续显现

分析当前投资形势，政策效应是一个关键因素。罗毅飞表示，前10个月，固定资产投资平稳增长，“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策效果持续显现。

“随着超长期特别国债和地方政府专项债发行使用，‘两重’建设加快推进，更多实物工作量加快形成。”罗毅飞说，1—10月，基础设施投资同比增长4.3%，增速比前三季度加快0.2个百分点，比全部投资高0.9个百分点。其中，水利管理业投资增长37.9%，航空运输业投资增长19.2%，铁路运输业投资增长14.5%。

中国民生银行首席经济学家温彬对记者分析，从佐证指标看，10月建筑业商务活动指数为50.4%，新订单、业务活动预期指数均出现反弹，土木工程建筑业商务活动指数升至55%以上的较高景气区间。此外，10月沥青装置开工率较上月小幅回升，显示基建活跃度有所提升。

从“两新”政策效果看，罗毅飞说，“两新”政策成效持续显现，设备购置投资较快增长。1—10月，设备工器具购置投资同比增长16.1%，增速比全部投资高12.7个百分点；对全部投资增长的贡献率为63.3%，比前三季度提高1.7个百分点。

拓展有效投资空间

当前投资领域出现的积极变化，接下来是否可持续？

从政策角度看，相关支持举措还在继续出台落地。国家发展改革委主任郑栅洁此前表示，明年要继续发行超长期特别国债并优化投向，加力支持“两重”建设。提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单，支持地方加快开展前期工作、先行开工实施。抓紧研究适当扩大专项债券用作资本金的领域、规模、比例，尽快出台合理扩大地方政府专项债券支持范围的具体改革举措。进一步激发民间投资积极性，实施好政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。

“随着存量政策和一揽子增量政策组合效应显现，投资资金保障和项目支撑将会逐步改善，投资有望持续增长。”付凌晖说。

温彬认为，随着两个“1000亿”提前下达，并在年内形成实物工作量，已发未用专项债尽快落实到项目，再加上一揽子化债方案已经出台，为地方腾出更多资源发展经济，四季度基建投资企稳回升概率上升。

罗毅飞表示，下阶段，要持续抓好一揽子增量政策的落地落实，用足用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债等各类资金，有力有序推进“十四五”规划重大工程项目建设；扎实推进大规模设备更新，加快制造业转型升级；进一步激发民间投资积极性，不断拓展有效投资空间，推动投资平稳增长。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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