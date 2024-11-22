本报北京11月21日电 （记者孔德晨）记者日前从自然资源部获悉，海洋文化蓝皮书《中国海洋文化发展报告（2024）》在第九届世界妈祖文化论坛上正式发布。本书是“海洋文化蓝皮书”系列的第六本。

据了解，“海洋文化蓝皮书”是中国首个以海洋文化为主题的皮书系列，由自然资源部宣传教育中心、福州大学组成的专家团队共同策划。2019—2023年，海洋文化蓝皮书已连续出版了五年，用年度专题报告形式，总结分析海洋文化领域学术研究、产业发展成果等方面的情况。

《中国海洋文化发展报告（2024）》对2024年中国海洋文化发展情况进行了梳理总结，内容涵盖中国海洋史研究概况、海洋素养教育与建设、海洋文化产业、中国海洋文学、国家海洋博物馆发展等领域。该报告以中国极地考察40周年和“海上福州”建设30周年为契机，对相关发展历程进行了回顾总结，较为全面地记录、呈现了2024年中国海洋文化的发展进程和成果，为新时代中国特色海洋文化理论建设做好基础性工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经