本报记者 刘乐艺

2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会现场。

新华社记者 蔡湘鑫摄

在2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会人形机器人专区，参观者与一款人形机器人握手。

新华社记者 蔡湘鑫摄

在2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会上，参观者体验一款全息智能医学影像系统做手术的过程。

新华社记者 蔡湘鑫摄

一枕临流水，一网通天下。11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在乌镇互联网国际会展中心正式开幕。世界互联网再次迎来“乌镇时间”。

今年峰会主题为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”，与会代表围绕人工智能技术、产业发展及其对人类经济社会影响等议题充分交流，共商全球网络空间的协作共赢。

网友表示，浙江乌镇这个千年古镇正绽放璀璨光彩，乌镇峰会是一场关于数字未来的“智慧盛宴”。

新亮点 新元素

今年是世界互联网大会乌镇峰会的第11年，站在“下一个十年”的新起点上，本次峰会有哪些新看点？

人民网制作的长海报《2024年世界互联网大会乌镇峰会亮点抢“鲜”看》，对峰会的特色进行了图文并茂的盘点。海报中，展现了本次峰会新增的四大“亮点”——一是设立“世界互联网大会杰出贡献奖”，以表彰在全球互联网相关领域作出杰出贡献的个人和企业；二是成立世界互联网大会人工智能专业委员会，搭建人工智能国际交流合作平台；三是启动世界互联网大会智库合作计划，推动全球智库围绕互联网相关议题开展研究、交流与合作；四是设立世界互联网大会数字研修院，为全球特别是发展中国家政府部门、社会组织、企业管理层搭建国际化研修平台。

新华网的报道关注了世界互联网大会数字研修院的设立。该项目通过聚焦人工智能、跨境电商等国际社会广泛关注的热点领域，培养具有广阔国际视野、前沿数字化思维、先进数字化技能的专业人才，共有超过30个国家和地区的学员报名。网友“佳升”表示，“相信世界互联网大会数字研修院的设立，将更好推动全球范围内的交流合作，期待这将为世界互联网行业带来新变化！”

本次峰会，与会者还能感受文化传承。据浙江之声微博报道，前段时间国产3A游戏《黑神话：悟空》爆火，引发海内外强烈反响，而该游戏的体验活动也在峰会期间亮相，成为会场中最火爆的展区之一，现场观众可借助AI技术化身为“西行冒险者”，体验到东方神话的神秘力量与现代游戏科技的非凡魅力。此外，本次峰会全新推出江南文化、古镇文化等6条主题采风线路，多维度展现浙江文化之美。

除了创新推出亮点项目，本次乌镇峰会还对传统品牌活动注入发展新元素。

据人民日报客户端报道，今年的世界互联网大会领先科技奖及“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示舞台将运用裸眼3D、数控舞台等技术；“直通乌镇”全球互联网大赛全新重点推出AI+创新应用特色赛，吸引众多人工智能企业和场景应用单位参与；“互联网之光”博览会设置展示、发布、引智、合作、推介等“五大活动”板块，推动全球互联网领域创新成果首展首发首秀。

据中国经济网报道，除了举办开幕式、主论坛外，本次乌镇峰会还围绕全球发展倡议、数字经济、开源生态发展、数据治理、青年与数字未来等议题举办24场分论坛。来自政府部门、国际组织、互联网领军企业、行业协会和学术机构的代表相聚乌镇，碰撞思想、凝聚共识，为全球网络空间注入更多稳定性和正能量。

网友“金明”留言说，合作与发展、技术与产业、治理与安全等多个维度的话题，搭建起今年乌镇峰会24场分论坛的“四梁八柱”，也为“老朋友”和“新面孔”的交流埋下注脚。

深度聚焦人工智能

今年乌镇峰会多项活动深度聚焦人工智能发展，关注人工智能新技术与新应用，为各方搭建合作交流的桥梁。

作为每年峰会的重头戏，“互联网之光”博览会已成为引领全球互联网新技术发展的风向标。今年博览会上，人工智能成为绝对的热点。据人民日报客户端报道，本届博览会通过“线下实景+线上云展”的方式，全面展示人工智能领域的新技术、新产品，吸引了来自53个国家和地区的665家中外企业与机构参展。

据了解，本届博览会专门设置沉浸式的“AI体验区”，以“AI 创艺之境”为主题，以“视、听、赏、玩”等多元形式，增强展会参与性、互动性、趣味性。

北京日报客户端报道，在万事利“AIGC实验室”中，观众可以定制专属自己的个性化丝巾；在“AI全息舱”内，能够瞬间穿越至唐代，与“虚拟李白”对饮，体验一场跨越时空的对话；通过AI技术，非专业人士也能绘制一幅美轮美奂的青绿山水画……

同时，本届博览会还打造了人形机器人专区，让人工智能可感、可触、可及。央视网记者探营“互联网之光”博览会时看到，一款融合了传感、控制、移动计算等技术的外骨骼机器人，吸引了不少观众关注。展位相关负责人介绍，依靠这款机器人给腰部等核心部位助力，使用者提起50斤的水袋都非常轻松，这款机器人拥有模仿和强化学习能力，跑步、跳舞都不在话下，可以运用在工业和日常生活等多种场景。

不仅如此，包括AI智能体、虚拟数字人等智能应用纷纷“跳出展台”，为本次峰会提供保障和服务。对此，网友“芒果小洋”评论称：“一个‘智’字，可以说贯穿整个乌镇峰会。”

据新华社客户端报道，打开支付宝“碰一下”，“桐小乌”智能体即被“唤醒”，这是乌镇峰会将会务服务结合AI智能化所打造的AI产品。“桐小乌”AI智能体可为参会者提供全方位的“峰会+景区”服务，帮助参会者了解会议议程、做展区导航，还能推荐乌镇景点讲解、查询附近餐饮和酒店信息等，通过AI智能化能力解决参会者在乌镇的多种生活服务所需。

据光明日报客户端报道，本届峰会期间，智慧公交、智慧出行乘用车、无人驾驶观光车、低速无人车等各类智慧驾驶成果纷纷亮相。与此同时，外表憨态可掬、浑身都是黑科技的智能机器狗，搭载5G设备、自由穿梭在乌镇河网的无人艇等新技术装备，也全力支持乌镇峰会的安全和组织工作。

人工智能等新技术虽大幅提升了人类认识世界和改造世界的能力，也带来一系列难以预知的风险挑战。据央视新闻客户端报道，为回应各方对人工智能发展与治理的关切，本届大会分论坛特别增设人工智能板块，围绕人工智能技术创新与治理、人工智能赋能新质生产力等议题展开讨论，共同深化人工智能领域全球治理。网友留言：“着眼当下，网络空间命运共同体构建正迈向新阶段。乌镇峰会，凝聚起共识，也探索出路径。”

向世界分享中国经验

近10年来，网络技术不断革新，世界互联网大会乌镇峰会“携手构建网络空间命运共同体”的追求并未改变。

据人民日报客户端报道，2021年起，乌镇峰会每年都要发布“携手构建网络空间命运共同体精品案例”，今年也不例外。“加强全球天基减灾合作，努力消除数字鸿沟”“携手执法机构打击犯罪，维护网络空间安全”“互联网口述历史项目”……一个个优秀案例的涌现，是构建网络空间命运共同体的理念主张生根发芽的生动写照。

“中国经验可以成为很多国家实现数字化的行动指南。”央广网报道，新加坡凯系通讯科技控股有限公司首席执行官塞巴斯蒂安·科德威尔（Sebastien Codeville）表示，对于所有想要发展移动支付与提高互联网接入率的国家而言，中国是一个很好的榜样，因为中国在很短的时间内经历了多种移动设备的迭代，在创新方面遥遥领先。

作为2024年世界互联网大会乌镇峰会的重要品牌活动之一，“数字赋能 互联未来——看‘浙’里共富新图景”数字赋能共同富裕示范区建设展示活动于11月19日举办，浙江省湖州市德清县莫干山镇五四村分享了其数字化实践的丰硕成果。据新华网报道，五四村利用高位瞭望设施进行24小时AI监测预警，有效解决了秸秆焚烧问题；通过垃圾分类智能化管理，提升了村民的环保意识与参与度；运用“天空地”一体化遥感监测体系和人工智能分析，全面发现并自动归集基层治理问题，极大地提高了治理效率。得益于数字化的加持，五四村集体各类经济收入在2023年达到了902万元，村民人均年收入也达到了6万元。

以世界互联网大会为契机，中国积极深化数字领域国际交流合作，让互联网发展成果惠及各国人民。人民网文章称，在非洲，中国与国际电信联盟合作启动技术援助及培训项目，助力建设“数字乌干达”；在东南亚，中国企业助力打造了东盟首家5G智慧医院；在拉美，中国与巴西、厄瓜多尔等国利用数字技术开展创新合作，助力亚马孙雨林生态系统以及海洋生态环境保护。

一桥飞架，关山不远。一个联系紧密的全球网络空间“朋友圈”日益活跃起来。网友表示，通过搭建平台，乌镇峰会正不断扩展着与世界的“对话”，相信在迈入第二个十年后，世界互联网大会将继续探寻携手构建网络空间命运共同体的时代答案。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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