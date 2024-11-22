本报记者 高 炳 文/图

王海栋（右一）与同事在数据库里匹配技术信息。

在科技成果转移、转化和产业化过程中，有这样一群人——他们从事成果挖掘、培育、孵化、熟化、评价、推广、交易工作，并提供金融、法律、知识产权等相关服务。这些为科技成果牵线搭桥的“红娘”，叫作“技术经理人”。在《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》中，技术经理人作为新职业被纳入。

技术经理人是如何为科技和产业发展助力的？近日，记者采访了陕西西安远诺技术转移有限公司负责人王海栋，听听这位从业多年的技术经理人讲述自己的故事。

打通“盲区” 实现技术赋能

十几年前，从西安电子科技大学毕业的王海栋，在当地一家科技型企业工作。当时，这家企业的技术创新能力很强，每个季度都能开一次新品发布会——短短两三年间，企业便进入该领域的第一梯队，成了行业龙头。

“科技创新为企业发展提供了源源不竭的动力。”这份工作经历，让王海栋感触颇深，“创新驱动的魅力、技术赋能的威力，在创新企业壮大的过程中体现得淋漓尽致。”

技术虽好，但好的技术成果并非唾手可得。在知识产权、法务、校企对接等领域工作多年后，王海栋发现：“技术语言”与“产业语言”之间，存在着很大的盲区。

盲区的一大表现，便是科技成果的沉睡。“高校科研院所的技术成果，普遍侧重于前沿探索。一些成果在短时间内缺乏市场应用价值，而部分应用前景不错成果缺乏系统、专业的转化孵化资源支撑。”王海栋说。

技术专利“藏在深闺无人识”，让很多科研工作者很苦恼；而急需科技加持的企业，却“众里寻她千百度”，经常发愁找不到专家团队。于是，在科技、产业之间牵线的“科技红娘”，在市场上变得抢手和紧俏起来。

2015年，王海栋与几个志同道合的朋友创立西安远诺，开启了技术经理人的探索之路。他们的目标很明确——由技术经理人搭起“鹊桥”，为高校科研院所和企业之间提供需求对接，努力让技术赋能产业迸发出强大动力。

建成数据库 助力成果落地

“刚开始，我们像一群‘拓荒者’。”王海栋记得，公司成立伊始，几个年轻人满怀信心，可跑烂了鞋子、磨破了嘴皮子，也没能成功搭上线。

“那时候，我们认为应该先从企业入手，拿着‘订单’再找技术。”王海栋说，当时有家南方企业提出需要相关技术，团队成员便在西安高校里一一排查。可来回折腾了几次，最终却不了了之。

回忆创业初期的挫折，王海栋坦言，这是由于缺乏经验，对企业需求理解不深、对技术信息挖掘不够。

尽管碰了一鼻子灰，但王海栋和伙伴们没有灰心。在与科研院所和企业的沟通对接中，供需双方表现出的强烈需求，让几个年轻人对这条新赛道充满信心。

需求侧跑得不顺，那就跑供给侧。团队瞄准陕西省内的十几所理工类院校，挨家挨户去“敲门”，积极对接科研工作者。经过几年积累，公司慢慢建立起了“科学家库”“企业家库”“科技成果库”等数据库，为后续工作奠定了坚实基础。

科技成果从“书架”走到“货架”，有着长长的链条。“科技成果有‘保质期’，如果不及时用，很快就会被新技术所替代。”王海栋介绍，有了数据库的加持，只要在平台上输入企业端、科研端的信息，不出几秒钟，就能匹配出结果，这为科技成果的快速落地提供了保障。

全程护航 促成“科技姻缘”

2022年，员明科技有限公司董事长王员有点忧虑——自己在西安创业10年，公司“含金量”还行，“含新量”却差点意思——“企业当下赚钱，未来能不能值钱？”

着眼长远，王员为企业转型划定了目标——引入技术，瞄准“专精特新”。对公司现有的产业资源、市场渠道进行全面分析后，他把眼光聚焦在大交通领域。

根据王员的需求，王海栋打开数据库仔细查询。很快，西安电子科技大学副教授包敏团队进入视野：该团队长期从事雷达信号、信息处理等方面的研究，在空天探测等领域积累了大量科研成果。

“‘科技姻缘’的第一个步骤，就是在茫茫人海中找对人、看对眼。”在王海栋团队的“撮合”下，王员、包敏深入沟通。经过数轮“头脑风暴”和磋商，科技成果的应用场景逐渐清晰起来：研发产品定为“探地雷达系统”，先主攻道路检测，再拓展至桥梁检测、隧道检测、机场跑道检测等业务……

“爱情长跑”结束，“领证结婚”随即而来。新公司注册、股权架构设计、资金注入、技术引入、厂房选址……项目落地很快进入实操阶段。在王海栋团队一路呵护下，“爱情结晶”顺利诞生、茁壮成长——双方合作成立的西安中创云图科技有限公司，不久前研制出超宽带变频探地雷达，实现了相关产品的国产化替代。

在王海栋看来，技术经理人的工作，就像亲眼见证并深度参与“有缘人恋爱、结婚、生子”的全过程——这份工作并不是简单的信息撮合，而是参与科技成果转化的全过程，让原创成果走出实验室、变成生产力。

目前，西安远诺团队正在跟进的项目有600多个，“有的刚‘相亲’，有的都快‘领证’了。”王海栋笑着说，去年公司共促成技术转移项目成交163项，成交总金额达2.7亿元。

近年来，王海栋先后获评“西安市地方级领军人才”“西安市杰出青年科技人才”。“从事技术经理人工作是一件特别有意义的事情。”他说，“未来，我期待参与、见证更多科技与产业‘双向奔赴’的精彩故事。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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