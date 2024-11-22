本报记者

在AI（人工智能）体验区，观众通过“AI全息舱”与李白“举杯邀明月，对影成三人”；智能机器狗表演翻跟头等高难度动作，引得观众发出阵阵赞叹……11月19日至22日，2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇举行。会场内，一项项科技成果令参观者大开眼界。

本次博览会围绕“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”的乌镇峰会主题，以人工智能为展示重点，吸引了来自53个国家和地区的665家中外企业与机构参展。

人工智能正在赋能千行百业。本次博览会上，许多企业和机构展示了以人工智能为代表的数字科技促进经济社会发展的先进成果。

一款机械手灵活地转动着“手指”，还朝观众比出“OK”“点赞”等手势……“这是我们全新研发的工业级五指灵巧手。”浙江灵巧智能科技有限公司负责人介绍，这款灵巧手外观类似人手，能安装在人形机器人上使用，也可应用于医护辅助、工业自动化等场景，相关技术达到国际先进水平。

“电网一张图”“数字化配电网”……在国家电网展区，实时更新信息的智慧电力管理系统吸引了不少人的关注。

“依托中台强大算力、数力和智力，以及融合电网网架、运行状态、设备参数、气象环境等信息，可以实现物理实体电网在数字空间的精准映射呈现，提前研判，为老百姓提供更优质、更智慧的电力服务保障。”国家电网展区讲解员介绍。

“只需要推动操纵杆，就能体验民航飞行员第一视角下拟真的训练场景……”在腾讯展区，由南航自研虚像显示技术和腾讯自研游戏引擎技术共同打造的全动飞行模拟机视景系统，吸引众多参观者体验。

“系统首次实现全局动态光照与地球级场景超写实渲染，助力实现我国民航关键技术突破。”展台工作人员介绍。

近年来，数字技术的应用不仅变革了生产方式，也以各种形式造福人们的生活。

与机器人交流互动，看机器人舞蹈……步入人形机器人专区，“多才多艺”的机器人让人眼前一亮。随着人工智能、高端制造、新材料等技术的发展，人形机器人也进入了加速发展期。

怎样能轻松拎起50斤的水袋呢？记者穿上外骨骼机器人，轻松地拎起了重物。

上海傲鲨智能科技有限公司负责人介绍，几款增加力量的外骨骼机器人已应用到消防、物流、建筑等行业，“比如帮助建筑工人‘搬砖’、为组装工程师分担上肢压力等。我们希望未来外骨骼机器人能日趋轻量化、提升舒适度，使用起来像穿衣服那样轻巧方便。”

“AI+医疗”是近年来人们关注的热点之一。

走进阿里巴巴展区，“达医智影”AI查癌技术的展台前挤满了观众。工作人员介绍，这项技术利用CT结合AI，单次平扫CT即可同时筛查8种癌症和5种慢性病，有效提升了早筛能力。目前“达医智影”已在浙江丽水、衢州等地基层医院试点应用，并与世界卫生组织等国际机构展开了合作。

自动驾驶汽车、AR（增强现实）感知交互眼镜、绘画机器人、智能头盔……各个展厅里尖端科技产品令人目不暇接。一名参观者感叹：“通过参观展览，我真真切切地体会到了人工智能等数字技术的魅力，‘互联网之光’正在照亮我们的数字未来。”

（本报记者金歆、刘军国、喻思南、邵玉姿、林渊、陈圆圆、刘静文）

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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