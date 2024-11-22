本报嘉兴11月21日电 （记者金歆）21日，《中国互联网发展报告2024》和《世界互联网发展报告2024》蓝皮书在2024年世界互联网大会乌镇峰会上发布。

蓝皮书由中国网络空间研究院编写。自2017年起，蓝皮书已连续八年面向全球发布，是世界互联网大会的一项重要理论和实践研究成果。

《中国互联网发展报告2024》总结了一年来中国互联网发展情况：一年来，信息基础设施建设提速升级，对于经济社会发展的战略性、基础性和先导性作用日益凸显；数字经济政策体系化布局加速推进；数字公共服务普惠化扩容加深；网络空间主流思想舆论不断巩固壮大，网络文明建设提质增效；数字文化产业蓬勃发展；关键信息基础设施安全不断强化，国家网络安全应急体系不断健全完善；网信重点领域相关立法加快完善；构建网络空间命运共同体迈向新阶段等。

《世界互联网发展报告2024》显示：一年来，世界各国稳步推进信息基础设施建设，进入扩容升级新阶段；数字技术发展日新月异，进入加速创新的爆发期；全球数字经济迎来新一轮发展热潮；世界各国愈加重视数字政府建设，政府数字化治理水平不断提升；数据治理成为网络空间国际治理的核心议题，但相关规则制度仍呈现碎片化、区域化、多极化特征等。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经