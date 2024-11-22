本报记者 刘成友 郝迎灿 刘佳华

东港一家果业公司包装车间里，主播正在直播带货。

本报记者 刘佳华摄

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改良品种、发展电商、壮大品牌、丰富业态……近年来，辽宁省东港市多措并举，推动草莓产业高质量发展。目前，全市草莓种植面积稳定在20万亩左右，鲜果年产值超60亿元，10万多农户从事草莓生产，形成了集生产、加工、销售于一体的产业链条。

初冬时节，草莓抢“鲜”上市，记者走进东港，看颗颗草莓因何红艳如许。

“快尝尝！”三步并两步，辽宁省东港市椅圈镇李家店村的夏广文从垄沟里跳过来，手捧一把草莓，果肉饱满、色泽亮丽，咬上一口，味道甜美、香气浓郁。

“这就是‘红颜’草莓，又叫99草莓。”30岁的夏广文，去年回村帮父母种植销售草莓，“管理精细，亩产能到8000斤以上，效益很可观。”

草莓这颗“致富果”，扎根东港已有百年。“据县志记载，椅圈镇夏家村1924年最先引种草莓。”东港市委书记孙晓晖介绍，目前，全市草莓种植面积稳定在20万亩左右，鲜果年产值超60亿元，10万多农户从事草莓生产，形成了集生产、加工、销售于一体的产业链条。

带动农户，精心种植——

一群能人回家乡

阳光洒落，大棚里暖意融融，草莓茎叶一片翠绿，其间点缀着颗颗鲜红的草莓。细看，茎叶并非长在土地里，而是长在半人高的架子上，每株苗旁的“土壤”里，插着输送水肥的细管。

“这‘土壤’其实是珍珠岩、椰糠等基质。”夏广俊站在架子旁，说着高架栽培的好处，“不用再弯腰干活，劳动效率提升，能精准控制水肥用量，草莓的甜度高、病害少，产量也上来了……”

夏广俊是椅圈镇夏家村村民，此前在外打工，1998年开始回乡卖草莓。“以前，东港草莓销路只在省内，我到外地一家家谈，终于把草莓卖到北京的大型商超。”如今，他带头成立的和美草莓专业合作社，吸纳100多户农户，种植草莓300余亩，建起了100座大棚。

两年前，夏广俊的儿子夏远麒回了家，负责合作社线上销售草莓的业务。得益于东港实施的“归巢行动”，目前每个行政村至少有1名大学生参与基层治理、带领村民增收，他们依托的产业主要就是草莓。

在东港，“归巢”能人还有不少，他们创新草莓生产销售方式，带动更多农户增收——

玖玖家庭农场负责人徐岗，以前主要向外地贩运草莓。“我发现，从农户地里收来的草莓，品质不一。于是从2013年开始自己建农场，现在已带动1000多户农户，去年产值超3亿元。”

和草莓打交道近30年，徐岗见证了许多变化。“以前种草莓很费人工，现在有卷帘机，还能自动控温、滴灌；以前都是红色品种，现在白的、粉的都有；以前种植、销售各干各的，现在很多合作社业务覆盖全链条。”

东港市草莓协会会长马廷东，回乡种草莓20多年，在他担任理事长的圣野浆果专业合作社，155户社员种植草莓等浆果近1.2万亩。“为鼓励大伙儿技术创新，合作社搞了5届草莓大赛，每届都有新成果。今年正推广冷藏苗技术升级版，让草莓10月初就能上市。”

每天，早上到大棚起帘，上午采摘，下午浇水施肥，傍晚再放帘；每年，4月到8月育苗，9月开始种植，11月到次年6月采摘售卖……这是长安镇王家村村民季学丹的一天和一年，辛苦却甜蜜。“加入圣野浆果专业合作社后，跟着学新技术，现在我家盖了3座大棚，年收入几十万元，还买了车。”季学丹说。

发力电商，对接物流——

一颗草莓出东港

上午9点，甲午先生电子商务有限公司，一场直播带货开始了。

“看这特大果，比鸡蛋还大……”主播高小涵进入直播间，对着镜头认真介绍草莓，补光灯照亮她的面庞。不到一个小时，就有了几十个订单。

“我们2014年开始线上销售草莓，目前在天猫、抖音等平台都有店铺。”甲午先生电子商务有限公司董事长吕福鹏说，去年公司线上销售草莓约40万斤。这几年还陆续投资建设了种植基地、供应链公司和包装厂。“我们研制的新包装，一层包装能替代过去的两层，环保实用，成本还低。”

早上，甲午先生的种植基地里，草莓被轻轻摘下放进筐里；中午，草莓被运到分拣中心；下午分拣后，草莓被套上网套装进包装盒和塑封袋，抽真空，随后放进泡沫箱和纸箱，胶带封箱；“浙江两盒”，箱子上很快被贴上了目的地；晚上，它们去往大连周水子机场，搭乘顺丰的“草莓专机”飞往浙江。从下单到收货，全程不到48小时。

“我们针对东港草莓推行‘陆铁空’多式联运，努力提高运输效率。”顺丰速运辽宁有限公司农产品供应链负责人杜文峰介绍，公司今年针对东港草莓的整体运输能力提升超20%，单日调配飞机6架次，还储备300余吨散航资源，干线冷链运输车辆增至230余车次。

小草莓有大流量。东港市商务局负责人介绍，东港市建立“线下实体店+旗舰网店+物流配送”的一体化经营体系。目前，全市注册电商企业、个体户数达6600余户，各类网店1.5万多家，草莓鲜果销售中，电商销售占比超三成。

“让世界爱上东港草莓”，这是马廷东的目标。在圣野浆果专业合作社的包装车间里，一盒盒草莓整装待发，几天后，它们将到达印度尼西亚的超市。“我们的草莓销往东南亚、非洲等地，去年出口额超1000万元。”马廷东说。

大连海关大东港海关负责人介绍，他们对东港草莓设立查检绿色通道，实现查检环节“零延时、零等待”。“今年前10个月，东港鲜草莓出口292.31吨，货值4027.29万元。”

培育品牌，延伸链条——

一株种苗正成长

身着无菌服，一手拿镊子，一手轻轻挪动手术刀，张明瀚盯着显微镜，稳稳地从草莓茎尖切下不到1毫米的部分，小心翼翼放入培养基中。

“30天后能达到继代状态，再经过扩繁，就能1株变3株。”张明瀚是东港市君桦生态果业有限公司组培中心主任，他正尝试培育新的草莓种苗。在公司的草莓脱病毒种苗繁育室里，摆放了5万多个繁育脱毒种苗的小罐。

为啥大费周章培育新苗？“传统方式繁育草莓种苗，病毒一代代遗传积累，草莓产量和品质都会下滑，我们采用茎尖分生组织培养，配合药剂处理和热处理，能确保新苗脱毒，从而保证产量和品质。”张明瀚说。

君桦公司董事长吕治君说：“我们由销售端延伸到链条前端的种苗培育。去年7月，组培中心投产，年繁育脱病毒草莓种苗300万株，冷冻苗、假植苗等1500万株。客户反馈很好，草莓亩均产量增加约25%。”

东港草莓，也如同一株种苗，在这片沃土上不断成长——

品牌在壮大。东港市农业农村局局长姜锡鑫的办公桌上，有份东港草莓百年系列活动筹备方案，最近他为这事儿忙得“脚打后脑勺”。近年来，东港草莓积极参加各类博览会、展销会，去年在北京、上海等地都举办了展会和发布会，目前已举办4届丹东东港草莓文化节。

技术更普及。辽宁草莓技术科学研究院坐落在东港，副院长姜兆彤研究草莓30多年，他和同事们起草的《绿色食品草莓生产技术规程》等，作为地方标准被推广。“我们定期普及新技术，培训种植户。日光温室草莓早熟栽培技术的推广，让草莓提早40余天上市。”姜兆彤说。

业态更丰富。北井子镇徐坨村村民孙福洪，两年前“归巢”东港，将自家的草莓大棚打造成景点，与村里的稻田画、花海等串联，每到旅游旺季，有不少游客涌入他家的大棚。“去年收入30万元，其中近10万元来自采摘，游客多时一天能采摘300多斤。”孙福洪眼里充盈着满足。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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