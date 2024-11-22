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“2024国资国企高质量发展峰会——第十届国家治理高峰论坛”在京召开

2024年11月22日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月21日电  （董惠敏）“2024国资国企高质量发展峰会——第十届国家治理高峰论坛”11月21日在京召开，全国政协副主席王勇出席并致辞。

　　王勇在致辞中指出，新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国资国企改革取得重大突破，质量效益明显提升，国有经济战略支撑作用得到有效发挥。新征程上，要深入学习贯彻习近平总书记重要论述重要指示和党的二十届三中全会精神，推动进一步全面深化改革的战略部署转化为国资国企高质量发展的生动实践，一以贯之坚持和加强党对国有企业的全面领导，准确把握破立并举、先立后破原则持续深化国企改革，聚焦主责主业既坚定不移做大，更意志坚定做强做优。切实发挥新型举国体制优势和企业主体作用，着力推进科技和产业创新深度融合，积极培育和发展新质生产力。始终坚持“两个毫不动摇”，推动国有经济和民营经济相辅相成、相得益彰，携手构筑具有国际竞争力的民族经济，共同激发以中国式现代化推动经济社会高质量发展的不竭动力和澎湃活力。

　　全国政协教科卫体委员会副主任尚勇，国务院发展研究中心副主任、党组成员张来明，人民日报社副总编辑方江山等在开幕式上发言。全国政协经济委员会驻会副主任易会满、人民日报社社长于绍良出席。

　　本届论坛峰会由人民日报社指导，人民日报社人民论坛杂志社主办。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月22日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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