本报记者 马跃峰 苏 滨

图①：贵州锦屏一个羽毛球生产基地内，工人加紧生产。

图②：贵州锦屏城关四小羽毛球馆，教练指导学生握拍。

以上图片均为杨晓海摄

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青山似锦，秀丽如屏。在贵州省锦屏县，轻飘飘的鹅毛，正托起一条特色产业链——从养鹅，到生产羽毛球，再到探索体旅融合，培育赛事品牌，锦屏县如何做足“羽毛球文章”？近日，记者来到锦屏采访调研，剖析一片鹅毛带来的产业蝶变。

洁白蓬松，细软轻盈，片片鹅毛有啥用？

几年前，养鹅户吴红清对此并不在意：“鹅的肉质好不好，下蛋多不多才重要。”

这几年，吴红清的想法来了个大转弯：“白鹅全身都是宝！好鹅毛价格比鹅肉还贵！”

青山似锦，秀丽如屏。位于贵州省黔东南苗族侗族自治州东南边隅的锦屏县，林地超180万亩，是传统林业大县。近年来，国家实施天然林保护工程，经济结构单一的锦屏县开始寻求转型之路。

几经探索，以引进羽毛球制造龙头企业为核心，锦屏奋力打造商品鹅养殖和深加工、羽毛球装备制造、体旅融合发展的特色产业集群。目前，全球每10个羽毛球，就有1个是“锦屏造”。

上 游

养殖链条带动群众增收

林下落叶徐徐，溪边流水潺潺。伴着一阵“嘎嘎”叫声，一群白鹅闯入视野。它们时而觅食，时而追逐，为清冷的冬日增添生机。

“现在家家户户抢着要鹅苗。”吴红清是锦屏县新化乡映寨村的养殖户，十分看好林下养鹅的增收前景，“政府免费发鹅苗，还负责销售，从发苗到出栏前后只要70天。上次我领到250羽，保底能赚1.3万元，今年争取养1000羽。”

林业资源丰富的锦屏县，地理位置和气候环境适宜鹅类生长，当地素有养鹅的传统。在中国农发行的对口帮扶下，当地调整产业结构，找到了发展特色产业、培育产业链的新路径。

2017年，锦屏县引进白鹅品种试养之后，决定因地制宜发展林下生态鹅养殖，并先后出台系列政策，将生态鹅产业确定为全县“一县一业”重点产业。

“县里整合财政等多部门的涉农项目和资金，采取‘龙头企业+合作社+农户’的养殖模式，实行龙头企业统一鹅苗供应、统一饲料供应、统一技术标准、统一收购商品鹅。”锦屏县农业农村局农村产业服务站站长龙鑫海介绍，尽管鹅苗免费发放，也有养殖门槛，包括鹅舍、养殖场地、养殖技术以及人力等。

“通过省农科院、揭榜挂帅服务团队、农业专家、农技人员等提供技术指导，鹅产业逐渐实现精细化管理。”贵州锦屏生态鹅业发展有限公司副总经理沈如勇表示。

2019年以来，锦屏县累计投入3.09亿元，建成2个种鹅养殖基地、1个种蛋孵化基地、1个育雏基地、8个生态鹅养殖示范基地，以国有企业养殖为主，带动合作社和个体农户养殖，打造集种鹅饲养、种蛋孵化、种苗育雏、商品鹅饲养为一体的养殖链，带动更多群众稳定增收。

截至目前，全县鹅产业实现年出栏100万羽，仅养殖环节便带动1.6万户群众增收。

中 游

精深加工吸引产业集聚

一个羽毛球由多少片羽毛制作而成？共有16片。

一只鹅有多少片鹅毛可制作羽毛球？仅有14片。

一天生产12万个羽毛球，每天需供应16万只鹅的羽毛；一年生产超300万打羽毛球，畅销60多个国家和地区——几年前落户锦屏经济开发区的贵州亚狮龙体育文化产业发展有限公司，拿出了令人瞩目的新成绩单。

2017年，锦屏县通过招商引资，引来南京亚狮龙体育用品有限公司落户，投建羽毛球产业园，为地方带来发展新机遇。

“县政府提前修好厂房，帮忙组织招工，完善道路等基础设施，为我们提供了很多支持。”贵州亚狮龙公司生产部经理胡兵介绍，从最初十几个工人到如今带动560多人就业，今年公司产值预计超过3亿元。

也因此，锦屏的每只鹅增值3.5元。洗毛、分级、弯拱、插球、扎线……在公司生产车间，经过38道工序，历经一个月，一片片洁白的鹅毛变成结实又轻盈的羽毛球，走出大山，飞向世界。

拉条、钻孔、喷漆……产业园另一侧的贵州羽辉新材料科技有限公司，是2022年引进的一家羽毛球拍生产加工企业。2022年上半年，公司出口羽毛球拍约10万只，2023年出口约30万只。

近年来，锦屏县重点发展以羽毛球运动装备制造为主的轻工业，通过招引具有较强引领性、带动性的龙头企业，吸引产业集聚，打造羽毛球特色产业集群。

“除了羽毛球和球拍，球服、球袜、球鞋、球包等相关企业陆续落户园区，目前共有14家，其中规模以上企业4家。真是一球带动产业兴！”锦屏经济开发区管委会副主任欧汉法说，以“鹅”为链，锦屏县生态鹅全产业链综合年产值超10亿元，不断吸引投资者前来建厂发展。

通过精深加工，鹅的经济价值被全面开发。除了羽毛球，鹅毛、鹅绒还是制作羽绒被和羽绒服的好材料，鹅肉则被分门别类加工成各种食品，卖到全国各地。贵州恒旺食品有限公司董事长李永波表示，2021年落地锦屏以来，在当地建设了鹅产品深加工、冷链物流等配套厂房，年产值超5000万元。

下 游

体旅融合打造特色名片

晚上9时许，锦屏县全民健身活动中心仍灯火通明，羽毛球场地无一空闲，活跃着灵动挥拍的身影。

“锦屏县一共有24块室内羽毛球运动场地。场地好，打球的人也更多了！”羽毛球爱好者姜佳信说。

造好羽毛球，带动产业兴旺；打好羽毛球，也蕴含着新的发展机遇。锦屏县探索体旅融合，推动举办了锦屏亚狮龙杯系列羽毛球赛，吸引了来自多地的运动员参赛。

“连续举办了10多场，参赛运动员累计超2000人次。我们的系列羽毛球赛还被纳入中国羽毛球协会全民健身积分赛体系，成为具有一定影响力的全国县级羽毛球自主IP赛事。”锦屏县体育中心主任付厚华说。

通过培育赛事品牌，锦屏县及其羽毛球产业知名度逐步打响，体旅融合发展向纵深推进，“体育+”的融合发展模式正发挥巨大潜力。2023年以来，在当地羽毛球赛事举办期间，锦屏县隆里古城、文斗苗寨等旅游景点接待游客超66.83万人次。

“2019年以来，赛事带动全县旅游综合收入2.39亿元以上。”锦屏县文体广电旅游局相关负责人介绍，目前锦屏正全力打造“体育+旅游+康养”的羽毛球文化运动康养之乡。

在锦屏全民打羽毛球的热烈氛围中，羽毛球也走进了孩子们的世界。

2021年5月，以羽毛球世界冠军王睁茗命名的羽毛球学校，在锦屏县城关四小等3所学校挂牌，7名专业教练专门负责开展校园教学及赛事筹办等工作，一边培养孩子，一边培训教师。2023年以来，县城所有中小学、各乡镇中心学校全部实现羽毛球进校园。

据介绍，锦屏县还计划在全县高中学校开设羽毛球特长班，在职校开设羽毛球教练裁判课程。同时，建设青少年羽毛球运动梯队，打造县羽毛球运动队，共建州羽毛球运动队，省州县共建省羽毛球运动队，擦亮这个深山小县的新名片。

“上游养殖林下生态鹅、饲养种鹅、孵化种蛋，中游生产羽毛球、精深加工羽绒制品，下游发展体育赛事及休闲康养等产业，着力培养羽毛球人才，以‘鹅’为链，锦屏县正全力推动产业高质量发展。”锦屏县县长张以东对未来满怀信心。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 07 版）

(责编：胡永秋、牛镛)

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