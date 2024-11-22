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第二届中国期刊高质量发展论坛在长沙举办

2024年11月22日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长沙11月21日电  （记者申智林）11月21日，由中宣部出版局、中国期刊协会主办的第二届中国期刊高质量发展论坛在长沙举办。中央有关期刊主管部门、各省级党委宣传部有关负责同志和来自期刊行业协会、期刊出版单位、期刊评价单位、数据库平台的约500名代表参加论坛活动。

　　近年来，全国期刊业主动服务党和国家工作大局，主题出版宣传出新出彩，行业布局结构持续优化，融合发展势能加速聚集，引导扶持政策落实更加有力，一流科技期刊建设成效明显，为推进创新创造、推动文化繁荣发挥了重要作用。

　　主论坛上，与会嘉宾分别围绕“学术期刊深化新时代党的创新理论研究阐释的探索与思考”“提升党刊主题宣传的能量与流量”“服务青年学人成长”等一系列主题交流发言。

　　21日至22日，除主论坛外，还将先后举办以“哲学社会科学期刊的文化使命与担当”“科技期刊服务创新型国家和科技强国建设”“期刊特色化发展”“提升学术期刊质量”“期刊人才队伍建设”“期刊深度融合发展与集群化建设”为主题的6个分论坛，其间同步举办精品期刊展示。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月22日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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