孟振平

生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素。习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，创造性地提出新质生产力概念并作出重大部署，为开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势提供了科学指引。南方电网深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，把加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展作为重大政治任务和长期战略之举，牢牢把握能源革命、科技革命、数字革命大势，以数字化绿色化协同促进新型能源体系和新型电力系统建设，加快塑造能源电力生产力新质态，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，不断以高质量发展新成效谱写中国式现代化南网篇章。

——抓住核心要素，加快提升科技创新“含金量”。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。我们把握“国家所需、产业所趋、两链所困、公司所能”，重点瞄准能源电力关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，部署实施科技创新“十新行动”，加快推动高水平科技自立自强。努力为国锻造“电力重器”，昆柳龙等重大输变电工程引领全球特高压进入柔性直流时代，投产世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲号”，研发我国首款电力主控芯片“伏羲”并实现量产，一批“卡脖子”技术取得突破。聚焦数字电网、柔性构网、人工智能、新型储能等领域加大前沿技术攻关，不断提升科研原创力、科技硬实力。

——抓住关键载体，加快提升产业发展“含新量”。加快科技成果向现实生产力转化，是培育和发展新质生产力的必然要求。我们把握产业发展规律，发挥自身网络属性、服务属性和产业属性的独特优势，围绕新型电力系统和新型能源体系建设，着力培育数字产业、储能产业、综合能源产业、电动汽车充换电产业“四大集群”，推动能源电力产业基础高级化、产业链现代化，助力现代化产业体系建设。落实央企产业焕新行动，成立全球首家数字电网研究院，牵头数字电网领域现代产业链建设，在人工智能、大数据、网络安全保障等领域打造6家专精特新“小巨人”企业。大力拓展产业化发展、规模化应用，发布全国首个自主可控电力大模型“大瓦特”、创建全国首个国家地方共建新型储能创新中心，牵头建立超300家产业链厂商加入“电力鸿蒙”生态圈，聚合各方力量打造更多现实生产力。

——抓住发展方向，加快提升低碳发展“含绿量”。新质生产力本身就是绿色生产力。我们把握电网大平台在新型能源体系中的核心枢纽作用，以数字技术赋能电力发输变配用全链条，提升新型电力系统“可观、可测、可控、可调”水平，增强清洁能源承载能力，扎实服务“双碳”进程。推动南方五省区基本形成清洁电源供给格局、初步构建绿色能源消费生态，目前非化石能源装机占比过半，新能源装机突破1.7亿千瓦、成为南方区域第一大电源，电能占终端能源消费比重达33%；“驭电”人工智能大模型最大限度提高新能源利用率，绿色低碳发展水平达世界同等规模电网领先水平。全力全域、因地制宜打造新型电力系统示范区，高质量建设横琴数字零碳岛共享实验室，提升低碳零碳竞争力，服务经济社会发展全面绿色转型。

——抓住根本动力，加快提升改革发展“含绩量”。发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系。我们坚持以改革立网，积极发挥改革“示范田”作用，有力促进公司治理、制度、机制、管理、活力之变，使电力市场与绿色低碳转型、公司治理与核心功能、体制机制与核心竞争力更好相适应，加快构建与新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进优质生产要素顺畅流动。深入实施国企改革深化提升行动，形成一批具有南网特色、央企先进的改革成果，2023年度考核保持央企先进，“科改”“双百”改革专项考核连续3年央企第一。持续深化电力体制改革，成立全国首个区域级电力市场管委会，南方区域电力市场首次实现按月结算试运行。扎实推进世界一流企业建设，统筹推进服务、科技、人才、数字、生态、标准、质量、品牌、文化等“九个强企”建设，加快构建现代企业“管理大厦”，大力创造有利于催生新产业、新模式、新业态的良好环境。

——抓住第一资源，加快提升引领发展“含智量”。人才是发展新质生产力的第一资源。南方电网坚持人才引领发展的战略地位，加快建设能源领域重要人才中心，建强能源电力国家战略人才梯队，涵养发展新质生产力的人才沃土。我们大力实施人才强企战略，推动专业技术、技能专家队伍超万人，大力培养卓越工程师，先后获得首届“国家工程师奖”、大国工匠年度人物等荣誉。加强与港澳高校科研机构科技共创、平台共建、人才共育，支持粤港澳电力人才成长。持续加大新型直流输电、人工智能等新质生产力急需的创新人才培育，为发展新质生产力汇聚强大智力支撑。

新起点上，南方电网将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持之以恒深化改革、锐意创新，以发展新质生产力、推进高质量发展的实干实效，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献！

（作者为中国南方电网有限责任公司董事长、党组书记）

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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