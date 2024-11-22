原标题：联晟智达与易达资本战略投资签约仪式举行

11月20日，联晟智达供应链管理有限公司与沙特投资公司易达资本战略投资签约仪式在京举行。会上宣布，易达资本（ewpartners，前eWTP Arabia Capital）向联晟智达战略投资五千万美元，以助力联晟智达加速全球化布局，为更多企业提供世界级的“一站式、数字化、智能化”供应链解决方案。

此次战略投资将助力打造“投资中国”品牌，因地制宜地发展新质生产力，成为中国企业深度融入全球价值链、参与高质量共建“一带一路”的生动实践。作为联想集团全球供应链对外战略赋能平台，联晟智达自诞生以来，始终秉持“以智能供应链，助力中国制造出海”的使命，致力于打造连接国内国际市场、助力中国制造“再全球化”的桥梁。此次投资不仅将加速联晟智达的全球化布局，更将助力中国企业通过“抱团出海”模式探索新市场，形成合作共赢的“出海”发展态势。

联想集团高级副总裁、全球供应链负责人，联晟智达董事长关伟在签约仪式中称：“作为联想集团内生外化的战略赋能平台，我们相信联晟智达能够担负起‘以智能供应链解决方案助力中国制造出海’的责任与使命。此次投资有利于助力联晟智达全球化布局，并更好地利用联想及易达资本战略资源、加速国际市场开拓。”

易达资本创始及管理合伙人Jerry Li表示：“对联晟智达的投资，是易达资本二期美元基金首个战略投资，契合易达‘技术赋能+区域拓展’投资策略，是我们践行沙特本土化愿景的重要一步。我们将与联晟智达合作，为中东北非地区引入先进的全球供应链数字化解决方案，并以此为锚点进一步帮助出海企业探索本土化制造与贸易，同时逐步提高沙特当地企业的竞争力，全面支持沙特2030年愿景的实现。”

联晟智达落子沙特也将成为中国科技巨头真正踏足中东新兴市场的领军案例。沙特是近年来全球最受瞩目的新兴市场之一。它是中东地区的经济中心，阿拉伯世界唯一的G20国家，人均GDP超3万美元，远高于世界银行定义的标准值——1.3万美元。世界银行预测，2025年沙特GDP增速会达到 5.9%。更引人瞩目的是，自萨勒曼王储上任以来，沙特政府推出雄心勃勃的“2030 愿景”，意在通过一系列改革和创新，将国家转变为全球投资强国、经济多元化的先行者，使市场活力大大增强。

联想集团全球供应链首席转型官、联晟智达总经理徐赫（Hawk Xu）表示，“此次合作是践行共建‘一带一路’倡议的重要举措，也是联晟智达响应构建‘双循环’新发展格局的具体行动。通过整合双方优势资源，我们将持续深化在中东和北非地区的战略布局，为更多中国企业提供世界级的供应链解决方案。这不仅有助于提升中国企业在全球价值链中的地位，更将为构建互利共赢的国际经贸合作注入新动能。”

此外，联晟智达正积极评估进驻沙特－中国特别经济区的可能性，探索更多合作机会。特区总面积达4平方公里，旨在为国际企业提供本地化生产基地、高效港口和仓储设施，预计将吸引超过3,000家批发商和零售商，以及约200家来自中国和亚洲其他地区的轻工业制造商入驻。联晟智达将借此契机，携手中国企业打造本地强大的“朋友圈”，共同开拓中东市场，以数字化、智能化的供应链解决方案，助力中国制造业提升全球竞争力，护航中国企业在全球市场发展行稳致远。

(责编：曹淼、李源)

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