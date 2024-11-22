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我国渔业现代化建设加速推进 养殖产量占全球近60%

2024年11月22日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者李栋）记者近日从农业农村部获悉，我国渔业现代化建设加速推进，我国水产品的养捕比例已由“十三五”初的75∶25提高至82∶18，养殖产量占全球近60%。

前三季度国内水产品总产量4945.95万吨，同比增长4.49%。其中，海洋捕捞产量641.17万吨，同比增长1.62%。海水养殖产量1815.11万吨，同比增长5.67%。淡水捕捞产量67.31万吨，同比增长0.76%。淡水养殖产量2422.36万吨，同比增长4.5%。

近年来，我国设施渔业养殖呈现蓬勃发展态势。数据显示，2023年，我国水产品总产量达到7116万吨。高产量得益于近些年我国水产品坚持“以养为主”，深远海、工厂化、陆基循环水养殖、鱼菜共生等设施渔业发展迅速。

在海洋，我国已建设169个国家级海洋牧场，深远海养殖水体达5660万立方米，产量47万吨。

在内陆，池塘标准化养殖水平不断提升，冷水养殖、稻田养殖、盐碱水养殖等多种养殖模式蓬勃发展。

“内陆设施养殖快速发展的同时，也面临着一些困难和挑战。”全国水产技术推广总站相关负责人表示，水资源和设施养殖用地日趋紧缺，适宜设施养殖的优良品种较少，前期建设和后期运营成本相对较高等问题，仍是渔业现代化建设过程中亟待补齐的短板。

业内人士表示，未来，水产养殖的产量及其在渔业总产量中的占比将继续增长，渔业生产的增量将主要来自水产养殖。水产养殖业的发展，对保障国家粮食安全、发展乡村产业、增加农渔民收入、促进经济社会发展等都具有重要意义。通过发展现代内陆设施水产养殖，促进内陆水产养殖绿色高质量发展，实现优质、高产、高效、生态、健康、安全的发展目标，将为保障水产品稳定安全供给和国家粮食安全作出重要贡献。

“下一步，将加快实施远洋渔业、海上牧场、渔港经济区渔业绿色循环发展等一批引领性、示范性的重大项目，继续强化资源养护，严守安全底线，全面推进渔业现代化建设。”农业农村部渔业渔政管理局副局长袁晓初说。

(责编：杨曦、高雷)
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