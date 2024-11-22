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我国已建近万家数字化车间和智能工厂

2024年11月22日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：我国已建近万家数字化车间和智能工厂

科技日报杭州11月21日电 （记者崔爽）21日，《中国互联网发展报告2024》和《世界互联网发展报告2024》蓝皮书在2024年世界互联网大会乌镇峰会上正式发布，蓝皮书由中国网络空间研究院编写、国内互联网领域高端智库和研究机构支持参与。

《中国互联网发展报告2024》重点展示了一年来中国互联网发展的新情况、新进展、新成效。

人工智能是2024年世界互联网大会乌镇峰会一大热词。《中国互联网发展报告2024》指出，随着数字经济的升级发展和应用加速落地，传统行业数字化全面加速，产业数字化转型赋能千行百业。近万家数字化车间和智能工厂已建成，其中421家已培育成国家级智能制造示范工厂，人工智能、数字孪生等技术在90%以上示范工厂得到应用。

放眼全球，人工智能技术领域呈现前所未有的创新活力和竞争态势。《世界互联网发展报告2024》显示，深度学习架构优化升级，模型效能进一步提升；大规模语言模型百花齐放，推动大规模技术快速发展；合成技术出现，为解决人工智能数据训练瓶颈问题提供突破口。中国在人工智能创新潜力和市场规模等方面呈现优势。

值得一提的是，今年，我国有不少数字文化产品引发全球范围现象级传播。发布会上，中国网络空间研究院副院长钱贤良介绍了过去一年来我国数字文化发展的新成就、新进展。

截至2023年12月，我国网络视听（包括长视频、短视频、直播、音频等领域）市场规模为11524.81亿元，国内游戏市场实际销售收入达3029.64亿元；中国网络文学出海市场销售规模超过40亿元，海外访问用户达2.3亿，自主研发游戏在海外市场实际销售收入为163.66亿美元，规模连续4年超千亿元。截至今年三季度，我国自主研发的游戏在海外市场实际销售收入为137.23亿美元。

近年来，众多数字文化精品打破界限、走出国门，收获广大网友的认可。国产3A游戏《黑神话：悟空》以《西游记》为题材背景展现中式美学与中国神话人物，截至今年10月在Steam平台（美国电子游戏数字发行平台）销售额已经超过10亿美元。

此外，首个由中国学者策划和主导的国际合作项目“世界丝绸互动地图关键技术研发和示范”，汇聚99个国家的12915条丝绸相关数据，并开发了门户网站锦秀平台，该项目成果已在多国进行可视化展示。

自2017年起，蓝皮书已连续8年面向全球发布，是世界互联网大会的一项重要理论和实践研究成果。

(责编：杨曦、陈键)
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