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前10个月我对外非金融类直接投资同比增10.6%

刘 萌
2024年11月22日08:57 | 来源：证券日报
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原标题：前10个月我对外非金融类直接投资同比增10.6%

11月21日，商务部新闻发言人何咏前在例行新闻发布会上介绍了今年1月份至10月份我国对外投资合作情况。

2024年1月份至10月份，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资266.5亿美元，同比增长3.0%。

2024年1月份至10月份，我国对外承包工程完成营业额1243.8亿美元，同比增长2.0%；新签合同额1776.5亿美元，同比增长15.3%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额1008.2亿美元，同比增长0.8%；新签合同额1486.4亿美元，同比增长15.7%。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员宋思源在接受《证券日报》记者采访时表示，从1月份至10月份我国对外投资成绩单来看，我国在全球经济中的投资活动持续扩大，展现出强劲的投资实力和潜力。此外，我国对外承包工程成绩斐然，我国企业在国际工程承包市场上发展实力不断增强，不断强化我国在全球基础设施建设领域的领先地位。

宋思源进一步表示，中国对外非金融类直接投资快速增长促进了全球贸易投资融合发展。一方面通过带动相关产品和服务的贸易流动，推动全球贸易的增长和繁荣；另一方面促进了国际经济创新融合，通过共同投资、共同开发等方式，将为我国与世界各国间产业创新合作创造良好条件，推动全球经济的融合发展。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，我国不断鼓励企业“走出去”，主动开展多元化贸易投资合作，不断挖掘东盟地区以及发展中国家市场，将我国自身发展与共建“一带一路”相结合，为我国企业在海外赢得了更多的市场机会，从而极大地推动了我国对外承包工程新签合同额的较快增长。

展望下一阶段我国对外直接投资走势，宋思源表示，预计我国对外直接投资将继续保持稳定增长态势，这将为我国企业提供更多的投资机会和广阔的发展空间；同时，随着全球经济形势的变化和我国产业结构的调整，预计我国对外直接投资的结构将不断优化，未来，我国将更加注重对高新技术、绿色经济等领域的投资，以推动全球经济的可持续发展。

谈及如何进一步提升境外投资质量和水平，付一夫表示，下一步，要继续加强同共建“一带一路”国家和地区的合作，包括铁路、公路、港口等基础设施，以及制造业、金融、信息技术、服务外包等方面的投资合作；同时，进一步完善我国产业体系以及供应链体系的全球布局，并加快境外经贸合作区建设，为我国企业在其他国家的投资合作发展创造更好的环境；此外，不断完善对外投资服务体系，引导企业顺应国际投资规则和标准，规范经营行为等，从而持续提升我国境外投资质量和水平。

(责编：杨曦、陈键)
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