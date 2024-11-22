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兴业银行全面升级绿色金融产品与服务体系

2024年11月22日09:38 | 来源：人民网
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11月21日，兴业银行在北京举行以“向绿而兴 服务美丽中国建设”为主题的绿色金融产品体系升级发布会，宣布该行绿色金融产品与服务体系正式升级。

会上，兴业银行副行长曾晓阳表示，面对生态环境问题和气候变化的全球性挑战，中国逐渐成为推动绿色转型的重要力量，绿色金融服务美丽中国建设具有深刻意义。进入新发展阶段，内外部环境的深刻变化也对银行绿色金融发展提出更高要求。《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》印发，中国人民银行等四部门进一步发布指导意见，要求以绿色金融高质量发展助力美丽中国建设，为商业银行推动绿色金融发展指明方向。

同时，兴业银行在会上宣布将原有集团绿色金融产品体系优化完善，升级打造为“集团多元产品+双碳服务专业产品+重点行业解决专案”三个层级的绿色金融产品与服务体系，丰富绿色金融服务内涵，扩大金融场景生态外延，实现创新产品增量扩面。在集团多元产品方面，构建了覆盖绿色融资、绿色投资、绿色资本市场中介服务、绿色资产管理四大类别的集团产品体系。在双碳服务专业产品方面，涵盖服务碳市场、服务企业碳减排、低碳转型、碳咨询、构建碳账户等一系列的碳金融服务场景，在降碳全链条上打造专业产品与服务助力碳市场平稳有序发展，为企业节能降碳、绿色转型提供金融支持，引导零售客户绿色消费。在重点行业专案方面，聚焦政策趋势、行业前沿、客户需求，围绕节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等六大重点产业领域，制定细分行业解决专案，提供综合金融服务。

此外，兴业银行还发布了EOD（生态环境导向的环境开发项目）服务方案、ESG服务方案以及以企业碳账户为核心的碳管理服务方案。据悉，该行持续加大EOD项目信贷支持力度，已落地省级以上入库项目融资16笔，撬动总投资金额超过400亿元，推动环境治理和产业高质量融合发展。形成了服务客户ESG的生态圈模型，为客户提供“融智+融资”一站式ESG服务。碳管理服务方案则围绕企业碳账户的碳排放、碳减排、碳资产三大重点指标全方位打造碳金融产品服务能力。

会议期间，与会嘉宾围绕绿色金融服务美丽中国建设方向、绿色金融与气候应对、企业与金融机构ESG实践展望、石化企业绿色转型实践与经验、钢铁企业绿色低碳转型的机遇与挑战、绿色金融创新实践服务企业低碳转型等议题展开深入探讨，纷纷建言献策。

据介绍，兴业银行深入贯彻国家战略，将绿色金融作为“三张名片”之首重点打造，与“五篇大文章”“五大新赛道”融合推进，在服务绿色发展、实现双碳目标、建设美丽中国的过程中持续主动作为，深耕绿色金融大文章。截至9月末，兴业银行绿色融资规模达2.18万亿元，其中人行口径绿色贷款余额9438亿元，较上年末增长16.66%。全行绿色贷款所支持项目可实现年节约标准煤1016万吨、年减排二氧化碳2413万吨、年节水量1050万吨，赋能经济社会绿色发展。

(责编：董童、李源)
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