人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国泰航空出席2024国际民航论坛

2024年11月22日09:46 | 来源：人民网
小字号

据国泰航空最新消息，近日，由上海交通大学国际民航研究院主办的“2024国际民航论坛”在上海开幕。论坛以“联通世界、绿色发展”为主题，聚焦技术创新、低碳发展及国际合作等议题，旨在搭建民航高端国际合作交流平台。国泰航空中国内地总经理徐谷昀出席论坛及 “联通世界”小组访谈，并分享了国泰航空的行业洞察与未来规划。

徐谷昀强调，在全球化加速发展背景下，高效便捷的空中通道对于驱动经济增长、促进全球互联互通高度重要。他指出，香港凭借 “背靠祖国、联通世界”的独特优势，以及粤港澳大湾区这一世界级城市群的发展潜力，成为了东西方交流的桥梁与联通世界的纽带。国泰航空作为香港国际航空枢纽的关键一员，将积极把握香港第三跑道启用的历史性机遇，不断优化自身运营，以满足日益增长的多元化市场需求，并在激烈的竞争中脱颖而出。

为进一步加强香港国际航空枢纽的地位，国泰承诺在未来7年投资超过一千亿港币，用于扩大机队规模、强化枢纽功能、提升服务品质、推动数字化升级及促进可持续发展等领域。未来数年内，国泰将引进超过100架新一代飞机，并积极拓展全球航线网络，预计至2025年，其服务覆盖的全球目的地数量将从当前的80余个增加至100个。

“展望未来，国泰航空将依托独特的定位优势，继续在推动全球航空领域深度融合与共赢发展中发挥重要作用，为航空业的繁荣与发展贡献力量。”徐谷昀表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
累计补水量25.7亿立方米 大藤峡水利枢纽综合效益凸显
　　人民网北京11月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月15日，大藤峡水利枢纽迎来开工建设十周年。十年来，大藤峡水利枢纽全力推进，持续发挥“大国重器”的综合效益，在水资源配置方面，先后16次实施应急补水，累计补水量25.7亿立方米，有力保障粤港澳大湾区水安全。…
《财米油盐》｜在千年乌镇 遇见向善的智能未来
　　千年水乡，再启新程。11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江省乌镇举行，主题为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部