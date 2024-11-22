据国泰航空最新消息，近日，由上海交通大学国际民航研究院主办的“2024国际民航论坛”在上海开幕。论坛以“联通世界、绿色发展”为主题，聚焦技术创新、低碳发展及国际合作等议题，旨在搭建民航高端国际合作交流平台。国泰航空中国内地总经理徐谷昀出席论坛及 “联通世界”小组访谈，并分享了国泰航空的行业洞察与未来规划。

徐谷昀强调，在全球化加速发展背景下，高效便捷的空中通道对于驱动经济增长、促进全球互联互通高度重要。他指出，香港凭借 “背靠祖国、联通世界”的独特优势，以及粤港澳大湾区这一世界级城市群的发展潜力，成为了东西方交流的桥梁与联通世界的纽带。国泰航空作为香港国际航空枢纽的关键一员，将积极把握香港第三跑道启用的历史性机遇，不断优化自身运营，以满足日益增长的多元化市场需求，并在激烈的竞争中脱颖而出。

为进一步加强香港国际航空枢纽的地位，国泰承诺在未来7年投资超过一千亿港币，用于扩大机队规模、强化枢纽功能、提升服务品质、推动数字化升级及促进可持续发展等领域。未来数年内，国泰将引进超过100架新一代飞机，并积极拓展全球航线网络，预计至2025年，其服务覆盖的全球目的地数量将从当前的80余个增加至100个。

“展望未来，国泰航空将依托独特的定位优势，继续在推动全球航空领域深度融合与共赢发展中发挥重要作用，为航空业的繁荣与发展贡献力量。”徐谷昀表示。

(责编：曹淼、李源)

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