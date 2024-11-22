人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

累计补水量25.7亿立方米 大藤峡水利枢纽综合效益凸显

2024年11月22日09:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月15日，大藤峡水利枢纽迎来开工建设十周年。十年来，大藤峡水利枢纽全力推进，持续发挥“大国重器”的综合效益，在水资源配置方面，先后16次实施应急补水，累计补水量25.7亿立方米，有力保障粤港澳大湾区水安全。

大藤峡水利枢纽相关负责人介绍，大藤峡工程规模巨大、技术复杂，多项指标创国际或国内纪录。拥有国内水头最高的单级船闸，其下闸首人字门高47.5米，堪称“天下第一门”；配备8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，单机容量20万千瓦；布置26扇位居国内闸坝式工程前列的弧形工作闸门，最大推力负荷达6820吨；建成“一中心、双鱼道、双增殖站、五人造生境”的国内水利工程最大的水生态保护工程体系，满足红水河珍稀鱼类繁殖洄游的过坝需求。

上述负责人表示，大藤峡水利枢纽投入运行以来，强化智慧赋能，在全国水利行业率先启动数字孪生工程建设，推动综合效益全面发挥。防洪方面，成功抵御9场次西江编号洪水，保障流域人民生命财产安全，凸显流域防洪作用；航运方面，船闸实现24小时通航，过闸核载量超3亿吨，带动超两百亿元产业发展；发电方面，累计发电近180亿度，为国家碳达峰、碳中和战略目标作出积极贡献；水生态保护方面，双鱼道观测过鱼种类达82种，突破10种珍稀鱼类人工繁育技术，累计放流鱼苗1545万尾，助力保护流域生物多样性。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
累计补水量25.7亿立方米 大藤峡水利枢纽综合效益凸显
　　人民网北京11月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月15日，大藤峡水利枢纽迎来开工建设十周年。十年来，大藤峡水利枢纽全力推进，持续发挥“大国重器”的综合效益，在水资源配置方面，先后16次实施应急补水，累计补水量25.7亿立方米，有力保障粤港澳大湾区水安全。…
我国渔业现代化建设加速推进 养殖产量占全球近60%
　　人民网北京11月22日电 （记者李栋）记者近日从农业农村部获悉，我国渔业现代化建设加速推进，我国水产品的养捕比例已由“十三五”初的75∶25提高至82∶18，养殖产量占全球近60%。 前三季度国内水产品总产量4945.95万吨，同比增长4.49%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部