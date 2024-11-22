人民网北京11月22日电 （欧阳易佳）据水利部消息，11月15日，大藤峡水利枢纽迎来开工建设十周年。十年来，大藤峡水利枢纽全力推进，持续发挥“大国重器”的综合效益，在水资源配置方面，先后16次实施应急补水，累计补水量25.7亿立方米，有力保障粤港澳大湾区水安全。

大藤峡水利枢纽相关负责人介绍，大藤峡工程规模巨大、技术复杂，多项指标创国际或国内纪录。拥有国内水头最高的单级船闸，其下闸首人字门高47.5米，堪称“天下第一门”；配备8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，单机容量20万千瓦；布置26扇位居国内闸坝式工程前列的弧形工作闸门，最大推力负荷达6820吨；建成“一中心、双鱼道、双增殖站、五人造生境”的国内水利工程最大的水生态保护工程体系，满足红水河珍稀鱼类繁殖洄游的过坝需求。

上述负责人表示，大藤峡水利枢纽投入运行以来，强化智慧赋能，在全国水利行业率先启动数字孪生工程建设，推动综合效益全面发挥。防洪方面，成功抵御9场次西江编号洪水，保障流域人民生命财产安全，凸显流域防洪作用；航运方面，船闸实现24小时通航，过闸核载量超3亿吨，带动超两百亿元产业发展；发电方面，累计发电近180亿度，为国家碳达峰、碳中和战略目标作出积极贡献；水生态保护方面，双鱼道观测过鱼种类达82种，突破10种珍稀鱼类人工繁育技术，累计放流鱼苗1545万尾，助力保护流域生物多样性。

(责编：杨曦、高雷)

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