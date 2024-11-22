原标题：四川蓬安：全链条式锻造乡村振兴生力军

初冬时节，四川省南充市蓬安县锦屏镇中坝社区蔬菜种植基地里抢种管护热火朝天，相如街道塔子山万亩柑橘产业园里金秋砂糖橘陆续成熟上市，蓬安县驻村帮扶队员正在了解菜农、果农们田间管护、采摘运输等存在的困难。

近年来，四川省南充市蓬安县着力优化人才“引育用留”全链条，培育建强驻村帮扶力量，着力锻造“政治过硬、本领过硬、作风过硬”生力军，持续汇聚乡村人才活水赋能乡村全面振兴。

“我们选用了468名优秀干部驻村，并建立年龄梯次合理、专业知识配套、任职经历全面的驻村工作队。”蓬安县委组织部相关负责人介绍说，按照工作指引任务清单要求，坚持德才兼备、任人唯贤的干部选拔任用方针，选派一批优秀年轻干部、一批年富力强干部、一批退出领导岗位干部等驻村，担任“第一书记”“驻村工作队长”等，帮助他们在基层一线实践中磨炼意志、增长才干，建立干部从基层一线培养选拔链。

“我们还推行‘政策日学习+工作日调度+进展日交流’驻村干部‘蓄能’计划，建立‘擂台比武’机制，定期分片区举行‘擂台比武’活动，着力提升业务能力。”蓬安县委组织部相关负责人表示，为充分提升履职本领，激发干事活力，他们还搭建常态平台，推行网上学、课堂教、实践练“三位一体”教学模式，建成“田间学校”36所，组织常态化培训30余次。足额拨付每村工作经费2万元，协调解决办公食宿等问题，推动驻村干部沉得下、干得好。

此外，蓬安县还组建云端服务队21个，建立“1+3”（1名县级领导带1名组织部分管领导、1名组织部工作人员、1名乡镇党委副书记）服务模式，开通人才回引热线，实现精准对接、精准招引。推行“云摸排”。依托成都、上海等7个蓬安商会，开展在外人才集中联系，了解在外乡贤情况和回乡意愿，引导更多优秀人才返乡发展。（金宗强、罗浩）

(责编：董童、李源)

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