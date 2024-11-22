人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）商务部消费促进司负责人22日谈2024年10月我国消费市场情况时表示，10月份，消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放，消费市场增速明显加快。

据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.54万亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。1-10月，社会消费品零售总额39.90万亿元，同比增长3.5%，增速比1-9月回升0.2个百分点。

商品消费增速加快。据国家统计局数据，10月份商品零售额4.04万亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快1.7个百分点；限额以上单位商品零售额同比增长6.8%，其中化妆品、体育娱乐用品、文化办公用品、通讯器材同比分别增长40.1%、26.7%、18.0%和14.4%。以旧换新政策效能持续显现，限额以上单位汽车、家电、家具零售额同比分别增长3.7%、39.2%和7.4%。

服务消费潜力释放。据国家统计局数据，1-10月服务零售额同比增长6.5%，其中餐饮收入4.44万亿元，同比增长5.9%。据有关机构数据，国庆假期国内出游人次和游客出游总花费同比分别增长5.9%和6.3%，营业性演出场次和票房收入同比分别增长14.6%和25.9%。

网络零售较快增长。据国家统计局数据，1-10月全国网上零售额同比增长8.8%，其中实物商品网上零售额同比增长8.3%，增速比1-9月加快0.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重达25.9%。国家邮政局数据显示，10月份快递业务量同比增长24.0%。

城乡消费同步增长。据国家统计局数据，10月份，城镇消费品零售额3.93万亿元，同比增长4.7%，增速比上月加快1.6个百分点；乡村消费品零售额6141亿元，增长4.9%，增速比上月加快1.0个百分点。1-10月,城镇、乡村消费品零售额分别为34.51万亿元和5.38万亿元，同比分别增长3.4%和4.4%。

(责编：孙红丽、高雷)

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