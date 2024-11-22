人民网北京11月22日电 （记者王震）据国家数据局消息，国家数据局22日就《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》向社会公开征求意见。

在网络支撑方面，征求意见稿提出，建设高速数据传输网，实现不同终端、平台、专网之间的数据高效弹性传输和互联互通，解决数据传输能力不足、成本较高、难以互联等问题。支持基础电信运营商叠加虚拟化组网、网络协议创新和智能化任务调度等云网融合技术，形成多方快速组网和数据交换能力，支持面向数据传输任务的弹性带宽和多量纲计费。

推动传统网络设施优化升级，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新。在东中西部地区均衡布局国际通信出入口局，加快扩展国际海缆、陆缆信息通道方向。建设时延确定、带宽稳定保障、传输质量可靠的确定性网络。布局“天地一体”的卫星互联网。

(责编：王震、高雷)

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