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商务部：将抓好政策落地落实 帮助外贸企业稳订单拓市场

2024年11月22日10:31 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）11月22日，在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，下一步，商务部将会同有关部门和地方，密切跟踪外贸运行情况，研判形势发展变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供支撑。

王受文表示，今年以来，广大外贸企业创新发展，我国对外贸易发展整体保持了质量提升、数量稳定的良好发展势头。在过去十个月中，我国外贸进出口总值达到36万亿人民币，和去年同期相比增长5.2%，中国的出口在全球市场上的份额基本保持稳定。

王受文介绍，11月8日，国务院常务会议审议通过了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。出台《政策措施》主要有三个方面的考虑：一是贯彻落实二十届三中全会精神。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同，打造贸易强国制度支撑和政策支持体系，积极应对贸易数字化、绿色化趋势。出台《政策措施》就是落实党中央决策部署、推动贸易高质量发展的一项具体举措。

二是应对国际贸易形势变化。最近几年，全球化遭遇逆流，贸易保护主义盛行。从1995年—2014年这20年中，全球贸易增速是全球GDP增速的2倍多，但是在过去十年，全球贸易增速比全球GDP增速还要低。今年以来，我国外贸保持稳定增长势头，但从8月以来增速有所放缓。

三是推动解决外贸企业面临的实际困难。商务部对外贸企业经营情况进行密切跟踪和调研，在调研中企业反映现在出口信用保险覆盖面需要进一步扩大，中小企业外贸融资遇到了一定的困难，他们在海运运输方面也遇到了一些瓶颈，出台这些政策也是为了缓解和解决这些外贸企业的困难。

王受文说，为此，商务部会同外交部、工信部、中国人民银行、海关总署还有其他部门一起出台了9个方面的措施。具体来说，涉及以下几个方面：

一是加大金融支持力度方面。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。加大对专精特新“小巨人”、“隐形冠军”这些企业的承保支持力度。加强外贸领域信贷投放，加大对中小微外贸企业的融资支持。优化跨境贸易结算。鼓励金融机构帮助企业提升汇率风险管理水平。

二是培育外贸新动能方面。积极促进跨境电商发展。推进海外智慧物流平台建设。探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外的法务、税务资源对接服务。扩大特色农产品等商品出口。指导和帮助企业积极应对国外不合理的贸易限制措施，推动绿色贸易、保税维修创新发展。

三是强化外贸企业服务保障方面。吸引并且便利商务人员的跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。支持外贸企业与航运企业加强战略合作。加大对外贸企业减负稳岗支持力度，落实好失业保险稳岗返还、创业担保贷款及贴息等政策。

(责编：杨迪、高雷)
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