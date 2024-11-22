国务院新闻办公室今天（22日）举行政策例行吹风会，商务部、外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人将介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。据介绍，五部门研究提出了三方面9条政策措施。商务部有关负责人表示，这些政策将强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同，打造贸易强国制度支撑和政策支持体系，积极应对贸易数字化、绿色化趋势，应对国际贸易形势变化，推动解决外贸企业实际困难。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在会上介绍，2024年以来，我国外贸发展总体保持了质升量稳的良好发展势头。1—10月，我国外贸进出口总值36万亿元人民币，同比增长5.2%，国际市场份额保持基本稳定。

11月8日，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。此次出台《政策措施》，主要有三方面考虑：

一是贯彻落实二十届三中全会精神。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同，打造贸易强国制度支撑和政策支持体系，积极应对贸易数字化、绿色化趋势。出台《政策措施》，就是落实党中央决策部署，推动贸易高质量发展的具体举措。

二是应对国际贸易形势变化。近年来，全球化遭遇逆流，贸易保护主义盛行。最近10年全球贸易的增速低于GDP增速，这与此前20年的趋势相反，1995—2014年，全球货物贸易增速是GDP增速的2倍多。今年以来，我国进出口保持增长势头，但8月以来，增速有所放缓。

三是推动解决外贸企业实际困难。在调研中，外贸企业普遍反映，出口信用保险覆盖面有待进一步扩大，中小微外贸企业融资仍存在一定困难，海运保障有所不足等。出台《政策措施》，就是为了帮助企业解决这些实际问题。

为此，商务部会同外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署等部门，研究提出了三方面9条政策措施。

加大金融支持力度方面。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。加大对专精特新“小巨人”“隐形冠军”等企业的承保支持力度。加强外贸领域信贷投放，加大对中小微外贸企业融资支持。优化跨境贸易结算。鼓励金融机构帮助企业提升汇率风险管理水平。

培育外贸新动能方面。促进跨境电商发展。推进海外智慧物流平台建设。探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。扩大特色农产品等商品出口。指导和帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施。推动绿色贸易、保税维修创新发展。

强化外贸企业服务保障方面。吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。支持外贸企业与航运企业加强战略合作。加大对外贸企业减负稳岗的支持力度，落实好失业保险稳岗返还、创业担保贷款及贴息等政策。

下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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