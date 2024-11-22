人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）11月22日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。

会上，有记者问，近年来跨境电商快速发展，越来越多中小企业通过跨境电商开拓国际市场。我们注意到，一些国家已经或计划调整跨境小包裹免税政策，这会不会影响到中国的跨境电商发展？下一步将采取哪些举措支持跨境电商发展？

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，跨境电商是国际贸易的有生力量，在中国，跨境电商也是如此。跨境电商和小包裹的关系不是很明显，把小包裹优惠待遇取消后跨境电商仍然具有很强的竞争力。就我国来说，前三季度，我国跨境电商进出口增长了11.5%，占中国外贸比重将近6%。

王受文介绍，跨境电商和传统贸易相比有它自己独特的优势。具体表现在：一是可以满足客户的个性化需求。跨境电商通过大数据分析，能够针对单个消费者的需求，设计出消费者所需要的产品，所以它设计非常快、批量很小，能跟踪到市场的潮流，这是一般贸易所不具备的条件。

二是到货快。跨境电商有的是通过小包裹在中国直接出口到国外，也可以先把货物通过船舶、飞机运到国外，在国外以小包裹方式实现交易，所以它的时效很快。

三是节省费用。大家都有电商采购的经历，跨境电商不需要到实体店去买，这就节省了实体店的店铺费用、人员费用、财务费用，还省了二级批发的费用，由生产者直接到消费者。正由于这些方面的优势，跨境电商有比较好的竞争力，成为世界贸易的一个非常重要的有生力量。在国际贸易中的份额也会越来越大。

王受文说，为支持新型业态发展，商务部出台的《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》中提出了具体措施。下一步，将持续加大工作力度。

一是加强供需对接，就是要组织在跨境电商平台上开店的这些外贸企业和在境外的这些智慧物流平台进行对接，支持有条件的地方举办跨境电商交易会、供需对接会。

二是做好合规建设，现在我国跨境电商的出口企业已经有12万家，这些企业大多数是小企业，它在做电商出口的过程中会遇到报关问题、税务问题、产品质量问题、知识产权问题，所以要帮助这些企业搞培训，提高他们的合规能力。

三是大力发展跨境电商赋能产业带。鼓励平台企业、链主企业深入地方特色产业带，包括全国的165个跨境电商综试区进行合作，帮助更多外贸企业特别是中小微企业借助跨境电商的线上平台接触到国外采购商，拿到订单，参与国际贸易。

四是深化国际合作。目前中国已经签署的自由贸易协定有23个，有的签得比较早。在最近签的双边自贸协定，或者正在升级的过去的自贸协定中，都把跨境电商作为一个新的条款纳入到双边自贸协定中，推动我国和有关自贸协定国家跨境电商的发展。同时，中国作为世贸组织的重要成员，商务部也在积极推动世贸组织关于电子商务协定谈判，希望世贸组织电子商务协定谈判能够早日结束。这样能够和更多WTO成员，为跨境电商提供更好的发展环境。

(责编：杨迪、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经