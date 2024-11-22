原标题：青岛市城阳区在发展低空民用航空方面获得中国民航科学技术研究院支持

11月21日上午，在第二届中国民航标准化国际论坛上，中国民航科学技术研究院与城阳区等11个政府单位签署战略合作协议，共谋低空民用航空发展大计。

作为受邀参加单位，城阳区此前已多次与中国民航科学技术研究院进行洽谈交流，双方确定在适航审定、检验检测、标准基地、成果转化等多方面进行合作，这是继城阳区与国家发改委低空经济融合创新研究中心建立深度合作之后的又一高端合作，这次的签约活动也将进一步推动双方发挥各自条件优势，共同推进低空民用航空发展。

此次论坛以“标准创新引领民航高质量发展”为主题，邀请主管部门领导、民航行业及航空产业链上下链标准创新领军人物、国际组织和外国企业代表等，围绕加强国际标准化合作交流、标准化助力航空产业链协同发展等进行交流。

中国民航科学技术研究院是民航局直属事业单位，是国家科技部批准的综合性科研机构，也是此次论坛活动的主办单位，主要从事民航安全和发展的科学技术研究，为民航局的决策和监督管理工作提供技术支持，向民航企事业单位和航空产品制造厂（商）提供科技服务。

当前我国正处于低空经济产业高速增长的战略机遇时期，低空经济作为战略性新兴产业，具有巨大的发展潜力和市场前景。

城阳区正在超前布局未来产业，抢占低空新赛道，致力于打造低空经济产业先导区，定位就是在青岛市低空经济发展上“打头阵、当先锋”。

目前城阳区正在研究制定低空经济产业发展规划、三年行动方案、产业图谱和一系列的配套保障服务政策，也向工信部、交通部、民航局等相关国家部委、机构作了汇报，得到了相应的支持和肯定。

下一步，将依托城阳区的产业配套、人才资源等优势，打造低空试飞试验场，加快无人驾驶航空器试飞、检验检测、适航取证、低空会展及配套综合服务，力争服务山东省乃至整个北方地区无人机、eVTOL等低空新型航空器。

聚焦“低空生产性服务业+低空先进制造业”，在低空飞行测试验证、低空高端装备制造、低空融合飞行示范、低空特色文体示范等方面争创省市级乃至国家级4块牌子，打造4个基地，做好公共服务、人才培养、产业集聚等9项重点任务，打造低空经济产业先导区。

(责编：曹淼、李源)

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