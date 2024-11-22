原标题：低成本、高性能 长虹硅基负极材料已进入产业化实质性应用阶段

“我们这个硅基负极材料，具有低成本、高性能的特征。”11月14日至16日，被称为“中国科技第一展”的第二十六届中国国际高新技术成果交易会在深圳成功举办。长虹控股集团旗下四川长虹新材料科技有限公司（下称：长虹新材料公司）相关负责人，在现场向客商推介公司的硅基负极材料。

高交会上展出的硅基负极材料

近年来，长虹新材料公司坚持技术创新，提出理论指导、工艺研究与应用技术开发相结合的协同研发思路，成功开发出“化学研磨”“原位多级包覆”及“产品高效应用”等核心技术，并重点布局了1200到2000mAh/g容量规格的纳米硅碳产品。其中，“化学研磨”技术可使核心工段生产效率提升50%以上、“原位多级包覆”核心技术可支撑低成本原料的高效利用，“产品高效应用”填补了市场应用技术的空缺。

目前，产品已在产业公司进行批量生产。同时，相关核心技术已申请国家发明专利十余项。低成本、高性能纳米硅碳，高机械强度、高导电率的金属锂合金负极材料，已进入产业化实质性应用阶段。

长虹新材料公司研发部部长韩洪川介绍，负极材料作为电池的重要材料之一，虽然成本占比较小，但对电池性能的影响最大。因此，其材料的优劣决定了电芯的安全性能、循环性能和寿命等。

研发团队与生产负责人现场交流

2021年，长虹新材料公司硅基负极和金属锂负极开发团队从市场需求，企业竞争力、产品性能等多维度进行深度挖掘，聚焦“硅基负极电化学反应过程中体积膨胀大”“金属锂负极材料导电性差”等材料本征缺陷问题，进行低成本、高性能负极材料开发。

因项目团队成员相对年轻化，工程化经验尚浅，从材料开发到公斤级放大，再到工程化应用，各个阶段面临诸多问题，团队成员情绪受到极大影响，材料中试验证受阻。

在此过程中，团队负责人凭借自身多年丰富的工程化经验，鼓励团队成员学会“反思+发现+总结”的同时，还带领团队经过大量的尝试和反复验证，最终完成了低成本、高性能纳米硅碳，高机械强度、高导电率的金属锂合金负极材料开发。

据介绍，上述两种材料制备关键工艺技术作为长虹控股集团首个完全自主孵化技术成果，已获1亿元投资，进入产业化实质性应用阶段。年产1000吨硅碳负极材料及年产20吨金属锂负极材料生产线于2023年12月建设完成，按现有产能计算，满产满销年产值将达1.5亿元。（记者 张宇）

(责编：曹淼、李源)

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